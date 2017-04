Päivän lehti 4.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomalaisissa puolueissa on usein sisäisiä ryhmiä, joiden näkemykset voivat erota toisistaan merkittävästi. Suomen nykyinen vaalilaki ei huomioi tätä tosiasiaa mitenkään, sillä sen mukaan puo­lueen tai vaaliliiton ehdokkaista tulevat valituiksi eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ­ehdokkaat.



Näin vaalilaki niputtaa puo­lueen kaikki ehdokkaat samaan ryhmään riippumatta siitä, kuinka suuria ideologisia eroja heidän välillään todellisuudessa on.



Tämä ongelma on korjattavissa siten, että sallitaan eduskunta-, kunta-, euro- ja maakuntavaaleissa saman puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaiden solmia keskenään ehdokaslistan sisäisiä vaaliliittoja.



Puolueen saamia edustajanpaikkoja jaettaessa tällaisille vaaliliitoille lasketaan vertailuluvut d’Hondtin tavan mukaan eli jakamalla niiden kokonais­äänimäärä yhdellä, kahdella ja niin edelleen.



Yksinäisten ehdokkaiden äänimäärät ja liittojen vertailu­luvut laitetaan suuruusjärjestykseen, ja jokainen listan sisäinen vaaliliitto saa niin monta edustajanpaikkaa kuin sen vertailulukujen suuruus oikeuttaa. Nämä edustajanpaikat menevät vaaliliiton eniten henkilökohtaisia ääniä saaneille jäsenille.



Jos tällaiset vaaliliitot sallitaan, niitä muodostavat varmasti enimmäkseen ne ehdokkaat, joiden näkemykset ovat kaikkein lähimpänä toisiaan. Tällöin äänestäjän tahto toteutuu paremmin, koska hänen ­antamansa ääni hyödyttää ensisijaisesti hänen omaa ehdokastaan, toissijaisesti hänen ehdokkaansa läheisimpiä aatetovereita ja vasta kolmanneksi hänen ehdokkaansa ideologisesti etäisempiä puoluetovereita.



Lisäksi äänestäjät saavat vaikutusvaltaa kannattamansa puolueen poliittiseen linjaan, kun he saavat päättää, mikä ryhmittymä edustaa tätä puo­luetta valtiopäivillä tai kunnanvaltuustossa. Vähemmän tunnettujen ehdokkaiden on helpompi tulla valituiksi, kun he voivat liittoutua keskenään.



Onkin siis järkevää laajentaa jo käytössä olevat puolueiden väliset vaaliliitot myös puolueiden sisäisiksi.



Jaakko Viljanen



opiskelija, Helsinki