Päivän lehti 4.4.2017

kuntavaaliehdokkaiden saamista rikossyytteistä kuluneen valtuustokauden aikana (HS 1.4.2017) herätti paljon keskustelua Helsingin Sanomien kommenttiketjuissa ja sosiaalisessa mediassa. Lukijat kysyivät, tuottaako selvitys saman tuloksen erilaisilla mittaustavoilla.Lauantaina julkaistussa selvityksessä laskimme, kuinka monta syytettä eri puolueiden kuntavaaliehdokkaat ovat saaneet. Lukijat kiinnittivät huomiota siihen, että syytteet saattavat kasautua joillekin ehdokkaille, mikä saattaa vääristää tämän mittauksen tuloksia.On totta, että syytteet kasautuvat osittain: Esimerkiksi yksi sosiaalidemokraattien kuntavaaliehdokas on saanut 11 syytettä. Yksi kokoomuksen ehdokas ja yksi perussuomalaisten ehdokas puolestaan ovat vastanneet kuuteen syytteeseen molemmat.hälventämiseksi grafiikkaan on laskettu, kuinka moni ehdokas kussakin puolueessa on saanut syytteen. Grafiikka kertoo, että viiden kärki on sama kuin syytteiden lukumäärän mukaan laskettuna.Eniten syytteitä ehdokkaiden ja syytteiden lukumäärän mukaan laskettuna ovat saaneet perussuomalaisten, kokoomuksen. Sdp:n, vasemmistoliiton ja keskustan kuntavaaliehdokkaat. Viiden kärki siis pysyy samana.Tulos muuttuu kuudennen sijan osalta, sillä syytteiden määrän mukaan laskettuna kuudes oli kristillisdemokraatit, mutta henkilöiden mukaan laskettuna sijaa menee vihreille. Erot näiden puolueiden välillä ovat kuitenkin pienet.Selvityksessä oli mahdollista mitata syytteitä vain käräjäoikeuden kirjaaman niin sanotun pääsyytteen osalta. Usein esimerkiksi törkeän rattijuoppoussyytteen saanut saa syytteen myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Syytteiden mukaan lasketut tulokset ovat siis eräänlainen minimimäärä kuntavaaliehdokkaiden saamista syytteistä.lukijoiden kysymys koski sitä, pitäisikö syytteiden saaneiden henkilöiden luku suhteuttaa kunkin puolueen ehdokkaiden määrään. Jutun grafiikassa vastataan myös tähän toiveeseen.Analyysissä on eroteltu suuret eli eduskuntapuolueet ja muut pienet puolueet. Suhteellisesti eniten syytteitä ovat saaneet perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat, kun tarkastelussa ovat eduskuntapuolueet. Sadan perussuomalaisen ehdokkaan joukossa syytteen saaneita on keskimäärin yhdeksän.Selvitys koski vuosia 2012–2017 eli kulunutta valtuustokautta.Koko väestössä keskimäärin syytteen saa samassa ajassa viisi prosenttia väestöstä. Perussuomalaisten ehdokkaiden keskuudessa syytteen saaneita on siis melkein kaksinkertainen määrä muuhun väestöön verrattuna.ykköstilan jälkeen järjestys muuttuu. Kun muissa vertailutavoissa kakkonen on kokoomus, niin ehdokkaiden määrään suhteutettuna se onkin vasemmistoliitto.Suhteellisessa vertailussa noin neljä prosenttia vasemmistoliiton ehdokkaista on ollut syytettyinä. Kolmantena suhteellisesta järjestyksessä on keskusta ja neljäntenä kokoomus, kun vertailussa ovat eduskuntapuolueet.Suhteellisesti eniten syytteessä olleita on pienten puolueiden joukossa. Esimerkiksi itsenäisyyspuolueessa 15 prosenttia ja liberaalipuolueessa kymmenen prosenttia ehdokkaista on saanut syytteen. Koska näiden ehdokasmäärät ovat pieniä, luotettavia johtopäätöksiä on kuitenkin vaikea tehdä.vähiten käräjäoikeudessa vierailleita ehdokkaita oli selvityksen mukaan ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaiden joukossa.Rkp:n ehdokasjoukko on nuhteettominta myös kaikilla muilla vertailutavoilla eli kun mitattavana olivat syytteiden määrät ja syytettynä olleiden absoluuttiset määrät.Tulos on mielenkiintoinen, sillä nämä kaksi puoluetta ovat käyttäneet julkisuudessa kovaa kieltä toistensa edustajista ja politiikasta. Perussuomalaiset ja Rkp näyttävät siis edustavan ideo­logisesti ja ehdokastaustaltaan janan eri päitä.lukijoiden kysymys koski sitä, kuinka monta syytteen saanutta on nyt valtuutettuna. Heitä on yhteensä 27.Perussuomalaisten ja kokoomuksen joukossa heitä on kahdeksan, Sdp:ssä kolme, keskustassa ja vihreissä kaksi ja vasemmistoliitossa yksi. Loput kolme valtuustossa nyt istuvaa ja syytteen aikoinaan saanutta ovat muiden ryhmien jäseniä.