Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Päivän lehti 4.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Alppihiihto Kolari: SM-kilpailut Ylläksellä, syöksylasku:



Miehet: 1) Andreas Romar Vasa SK 1.51,66 (55,07+56,59), 2) Sampo Kankkunen Kuopio SC jäljessä 0,65 sekuntia (55,62+56,69), 3) Samu Torsti Vasa SK –2,51 (56,89+57,28)



Naiset: 1) Kia-Emilia Hakala HarjavJ 1.55,98 (57,20+58,78), 2) Hilla Hannola Santa Claus SK –1,20 (57,47+59,71), 3) Inka Antikainen Helsinki SC –2,54 (58,53+59,99).



Golf Rancho Mirage, Yhdysvallat:



Naisten kauden 1/5 major-turnaus, ANA Inspiration, palkintoarvo 2,5 miljoonaa euroa:



Lopputulokset 72/72 reiän jälkeen, par 72:



274 lyöntiä (14 lyöntiä alle par-tuloksen): Ryu So-yeon Etelä-Korea 68+69+69+68, Lexi Thompson USA 69+67+71+67. Ryu voitti ensimmäisellä uusintareiällä.



275 (–13): Minjee Lee Australia 70+68+68+69, Inbee Park Etelä-Korea 69+69+68+69, Suzann Pettersen Norja 68+69+68+70,



Ryu voitti arvoturnauksen toisen kerran urallaan. Hän oli paras myös US Openissa 2011.



Miesten maailmanlista: 1) Dustin Johnson USA 12,92 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 8,83 (2), 3) Jason Day Australia 8,65 (3), 4) Hideki Matsuyama Japani 8,08 (4), 5) Henrik Stenson Ruotsi 7,74 (5), 6) Jordan Spieth USA 7,56 (6), 7) Justin Thomas USA 5,49 (8), ...suomalaisia: 204) Mikko Korhonen 0,84 (208), 252) Mikko Ilonen 0,71 (248), 482) Oliver Lindell 0,33 (482), 514) Roope Kakko 0,29 (508).



Naisten maailmanlista: 1) Lydia Ko Uusi-Seelanti 9,47 (1), 2) Ryu So-yeon Etelä-Korea 8,46 (3), 3) Ariya Jutanugarn Thaimaa 8,28 (2), 4) Lexi Thompson USA 6,65 (9), 5) Chun In-gee 6,56 (4), 6) Shanshan Feng Kiina 6,25 (5), 7) Inbee Park Etelä-Korea 6,21 (7), ...suomalaisia: 276) Ursula Wikström 0,31 (275), 298) Noora Tamminen 0,27 (296).



Jalkapallo Espanjan liiga sunnuntaina:



Sevilla–Gijon 0–0, Real Madrid–Alaves 3–0, Valencia–Deportivo 3–0, Granada–Barcelona 1–4.



Jääkiekko Mestis, välierien 4. ottelut (4 voitolla finaaleihin):



K-Vantaa–TuTo 1–3 (0–1, 0–2, 1–0)



K-Vantaa johtaa voitoin 3–1.



Espoo United–SaPKo 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)



SaPKo Mestiksen finaaleihin voitoin 4–0.



Seuraava ottelu: 5.4. TuTo–K-Vantaa.



Plymouth, Yhdysvallat: Naisten MM-kisat, 4. päivä:



Lohko B: Saksa–Sveitsi 2–4 (0–3, 0–0, 2–1)



NHL:



Chicago–Boston 2–3 (0–2, 1–0, 1–1), Buffalo–NY Islanders 2–4 (0–1, 1–1, 1–2), St. Louis–Nashville 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)



N: Juuse Saros 21/25 torjuntaa.



Pittsburgh–Carolina 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) C: Sebastian Aho 0+1



Tampa Bay–Dallas 6–3 (1–0, 1–2, 4–1) D: Kari Lehtonen 19/24 torjuntaa, Esa Lindell 0+3.



Columbus–Washington 2–3 (0–0, 0–3, 2–0), Minnesota–Colorado 5–2 (3–1, 2–1, 0–0) M: Erik Haula 1+1, Mikael Granlund 0+1, Mikko Koivu 0+2. C: Mikko Rantanen 1+0.



Vancouver–San Jose 1–3 (0–2, 0–0, 1–1), NY Rangers–Philadelphia 4–3 (0–0, 2–1, 2–2) P: Valtteri Filppula 2+0.



Calgary–Anaheim 3–4 (0–2, 2–1, 1–1), Los Angeles–Arizona 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)



Koripallo Miesten Korisliiga:



1/5 puolivälierä: Kataja–BC Nokia 81–65 (36–36)



Kataja johtaa voitoin 1–0.



Seuraavat ottelut: 4.4. Pyrintö–Vilpas (Vilpas johtaa voitoin 1–0), Kouvot–Seagulls (Seagulls johtaa 1–0), Kobrat–Kauhajoki (Kauhajoki johtaa 1–0), 5.4. BC Nokia–Kataja.



Naisten Korisliiga:



2/5 välierä: Espoo United–Catz 60–77 (31–31)



Voitot 1–1.



Seuraavat ottelut: 5.4. PeKa–Ponteva (Ponteva johtaa voitoin 1–0), Catz–Espoo United, 8.4. Ponteva–PeKa.



NBA:



Los Angeles Lakers–Memphis 108–103



New York Knicks–Boston 94–110



Oklahoma–Charlotte 101–113



Milwaukee–Dallas 105–109



San Antonio–Utah 109–103



Brooklyn–Atlanta 91–82



Cleveland–Indiana ja. 135–130



Miami–Denver 113–116



New Orleans–Chicago 110–117



Toronto–Philadelphia 113–105



Golden State–Washington 139–115



Phoenix–Houston 116–123



Painonnosto Split, Kroatia: EM-kilpailut, 3. päivän suomalaistulokset:



Naiset:



53 kg: 1) Joanna Lochowska Puola 192 (tempaus 86+työntö 106), 2) Atenery Hernandez Espanja 191 (86+105), 3) Ljudmila Pankova Valko-Venäjä 189 (83+106), ...10) Pauliina Lagerkrans Suomi 160 (72+88).



58-kiloisten B-ryhmässä Suomen Laura Liukkonen jäi tempauksessa ilman tulosta, mutta työnsi 101 kiloa.



Salibandy Miesten liiga:



Liigakarsinnan 1/5 ottelu: SalBa–Karhut 6–1 (3–0, 3–0, 0–1)



SalBa johtaa voitoin 1–0.



Seuraavat ottelut: 5.4. Karhut–SalBa, 8.4. SalBa–Karhut.



Tv-urheilua Yle TV2



10.00 Koripallo NCAA: Finaali (kooste)



18.00 Jääkiekon naisten MM: USA-Suomi (kooste)



22.35 Jääkiekon naisten MM: Suomen mahd. puolivälierä



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga Playoffs: Tappara-HIFK, 1. välierä



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



C More Sport 1



20.15 SHL Playoffs: Brynäs-Frölunda, 2. välierä



Eurosport 1



16.30 Pyöräily: Baskimaan ympäriajo



18.15 ja 21.00 Painonnoston EM



Eurosport 2



21.00 Bundesliiga: Hoffenheim-Bayern München



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Man Utd-Everton



Viasat Urheilu



20.30 La Liga: Athletic-Espanyol



22.30 La Liga: Atlético-Real Sociedad



03.05 NHL: St. Louis-Winnipeg



Viasat Sport



22.30 La Liga: Real Betis-Villarreal



02.05 NHL: Pittsburgh-Columbus



05.35 NHL: San Jose-Vancouver



Viasat Jääkiekko HD



02.05 NHL: Boston-Tampa Bay



05.05 NHL: Anaheim-Calgary



Viasat Hockey



02.35 NHL: Toronto-Washington



05.35 NHL: Los Angeles-Edmonton



Rahapelejä Keno 14/17



Sunnuntai 2. 4.



Myöhäisarvonta: 8, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 33, 36, 40, 43, 50, 55, 56, 62, 67, 68, Kunkkunumero: 15



Maanantai 3. 4.



Päiväarvonta: 4, 5, 17, 24, 28, 29, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 48, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 70, Kunkkunumero: 4



Ilta-arvonta: 5, 14, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 40, 45, 51, 56, 63, 64, 70, Kunkkunumero: 18