Hei, mitä se sanoi siinä Bogskärin ja Gotska Sandön välissä? Vilsandi! Ei enää Ristna.



Pyhään mantraan on tullut muutos.



Merisäätä on luettu radiossa vuodesta 1926, ja useimmissa säätiedotuksissa luetaan myös säähavainnot 38:lta rannikko­asemalta, joista kaksi sijaitsee Suomen ulkopuolella: Virossa ja Ruotsissa. Arvelen, että monille tämä on ennemminkin meditatiivista lausuntaa kuin informaatiota.



Rimpsuun tulee muutoksia harvoin, mutta nyt siis Virossa sijaitseva havaintoasema on siirretty kuutisenkymmentä kilometriä etelälounaaseen.



Kaverini visioi joskus, että maailmanloppu alkaa, kun kaikkien rannikkoasemien kohdalla todetaan: tiedot puuttuvat. Sitä odotellessa Eestiluodon lämpömittarin voisi korjata vuosien jälkeen – vai eikö sitä ole tarkoituskaan korjata?



Merisää ja sää rannikkoasemilla Radio Suomessa klo 12.45, 18.50 ja 21.50.