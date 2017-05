Torstain elokuvia

Päivän lehti 4.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaks' tavallista Lahtista ★★



(Suomi 1960) Ystävykset Usko (Tommi Rinne) ja Toivo Lahtinen ihastuvat samaan naiseen Ville Salmisen naiivissa musiikkielokuvassa. TV1 klo 13.20



Palavan kaupungin alla ★★★



(Suomi 2010) Isoäiti (Liisa Virtanen) kertoo lapsenlapselleen sotamuistojaan. Riikka Kuoppalan lyhytdraamassa näkökulma historiallisiin tapahtumiin on virkistävästi pikkutytön. Käsikirjoitus perustuu Helsingissä sodan aikana olleiden naisten haastatteluihin. Teema & Fem klo 13.30



Kagemusha – varjokenraali ★★★★



(Japani 1980) Valtias kuolee kesken Japania 1500-luvulla repivien klaanisotien ja hänen tilalleen otetaan kaksoisolento (Tatsuya Nakadai kaksoisroolissa). Akira Kurosawan historiallinen elokuva osoittaa ohjaajan hallitsevan taistelukohtausten rakentamisen suvereenisti. Loimuavissa väreissä kuvatun klassikon surrealistinen unijakso hakee vertaistaan. Puvustuskin on omaa luokkaansa. (K12) Teema & Fem 21.00



Katastrofikytät ★



(USA 2010) Adam McKayn homofobisessa ja sovinistisessa toimintakomediassa poliisipari (Mark Wahlberg ja Will Ferrell) tutkii timanttiliikkeen ryöstöä. (K12) TV5 klo 21.00