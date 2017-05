Tuloksia, rahapelejä ja TV-urheilua

Päivän lehti 4.5.2017

Jalkapallo Mestarien liiga, välierien 1. osa:



Monaco–Juventus 0–2 (0–1)



29. Gonzalo Higuain 0–1, 59. Higuain 0–2.



Eurooppa-liiga. Välierien 1. ottelut:



Ajax, Hollanti–Lyon, Ranska 4–1 (2–0)



Jääkiekko NHL



Pudotuspelien 2. kierrosta:



NY Rangers–Ottawa 4–1 (2–0, 2–1, 0–0) Ottawa johtaa voitoin 2–1



Nashville–St. Louis 2–1 (0–0, 0–0, 2–1). Nashville johtaa voitoin 3–1



Koripallo Miesten Korisliigan pronssiottelu:



Seagulls–Kauhajoki 93–77 (38–36)



Seagulls: Raymond Cowels III 24/9, Gerald Lee Jr. 20/3, Jason Conley 14/6, Antti Niskanen 11/3, Remy Abell 6/2, Devonte Upson 6/9, Antto Nikkarinen 5/2/16 syöttöä, Timo Heinonen 4/0, Alex Vaenerberg 3/0, Ricky Waxlax 0/0, Jyri Eboreime 0/0, Carl Lindbom 0/3.



Kauhajoki: Tate Unruh 14/7, DeVaughn Washington 14/4, Juho Lehtoranta 11/1, Kammeon Holsey 10/1, Joonas Lehtoranta 9/4, Austin Hollins 8/3, Samuli Vanttaja 6/5, Jussi Myllyniemi 3/0, Bojan Sarcevic 2/2/5 syöttöä, Perttu Salmi 0/0, Valtteri Pihlajamäki 0/0.



Erotuomarit: Ville Selkee, Miltiadis Ioannidis, Ari Malkamäki.



Yleisöä: 853.



Raviurheilu Helsinki 03.05 Toto65



1. lähtö, lv 2120 m: 1) Deangelo/Juhani Tapani 17,0 (4,41), 2) It Is Express Man 17,3 (10,36).3) Calabria 17,5 (11,45).4) Arcadia 17,5 (17,02).poissa: 8. Toto (6-7-9): 4,41 1,82-2,84-2,76 13,20.



2. lähtö, sh 2100 m: 1) T.T. Rokuli/Henri Bollström 29,0 (2,81), 2) Humiseva 28,9 (5,94).3) Kosen Jose 30,1 (11,7).4) Tupenrapina 30,5 x (23,77). Toto (4-10-1): 2,81 1,45-1,62-2,37 7,13.



3. lähtö, lv 2100 m: 1) White Cross Bicho/Ari Moilanen 16,0a (3,32), 2) Vex Ant Hope 16,2a (3,25).3) Sundsvik Godiva 16,4a (24,57).4) Bella Bloom 16,5a (23,63).poissa: 7. Toto (2-4-3): 3,32 1,61-1,72-4,59 5,45.



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Star Photo/Hannu Torvinen 16,4a (3,3), 2) Goldshoe Doris 16,7a (20,64).3) Wishingwell Fellow 16,8a (8,11).4) Rive Weaver 16,8a (61,31). Toto (3-4-9): 3,30 1,63-4,10-3,02 28,13.



5. lähtö, Toto65-2, lv 2100 m Tammalähtö: 1) Life Of Rose/Esa Holopainen 15,0a (8,03), 2) Selene Lune 15,0a (3,44).3) Sahara Headlong 15,1a (2,79).4) Especial Enough 15,5a (81,12).poissa: 4, 5. Toto (7-1-8): 8,03 1,78-1,52-1,41 15,87.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Rokin Maxi/Pertti Puikkonen 23,3a (11,06), 2) Piispalan Santeri 23,4a (5,78).3) B. Tuuma 23,7a (17,41).4) Suvi Kevätön 24,0a (25,01). Toto (7-6-5): 11,06 3,54-2,76-4,33 39,34. Toto4 voitto-osuus: 26,40.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 1609 m: 1) Oliwer Hip/Tommi Kylliäinen 11,7a (12,67), 2) Downander 11,7a (2,17).3) Pension Killer 12,3a (40,51).4) Bakels Birdland 12,4a (6,36). Toto (1-2-9): 12,67 2,22-1,32-6,36 7,01. Toto4 voitto-osuus: 162,40. Troikka: 449,28.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Batman Evo/Mika Forss 15,6a (3,11), 2) Stone Capes Ohio 15,8a (44,42).3) Rose Coger 15,9a (8,25).4) Mickey The Artist 15,9a (8,33). Toto (7-4-6): 3,11 2,01-8,99-3,19 101,11. Toto4 voitto-osuus: 342,90.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Tiger Ecus/Hannu Torvinen 14,4a (4,59), 2) Golden Eleven 14,5a (25,47).3) Viking Bagger 14,7a (27,08).4) Ice Wine 14,9a (21,13). Toto (12-3-4): 4,59 1,82-4,30-4,27 41,81. Toto4 voitto-osuus: 551,10. Troikka: 682,50. Päivän Duo: 7-12, kerroin: 10,39. Toto4 pelivaihto 47485,40 e, voitto-osuus 551,10 e Toto65 pelivaihto 243935,70 e, voitto-osuus 8045,60 e. Pelivaihto 544026,60 e,



Rahapelit Keno 18/17



Keskiviikko 3. 5. Päiväarvonta:



Oikeat numerot: 4, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 33, 34, 43, 45, 46, 51, 54, 61, 63, 65, 68. Kunkkunumero: 68



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 28, 31, 36, 38, 39, 41, 44, 46, 54, 56, 59, 62, 69 Kunkkunumero: 62



TV-urheilu Torstai 4.5.



Yle TV2



18.30 Käsipallon EM-karsinta: Suomi-Bosnia-Hertsegovina



Ruutu+ Urheilu 1: 22.05 Eurooppa-liiga: Celta Vigo-Man Utd



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Jyväskylä



C More Sport 1



22.00 PGA Tour: Wells Fargo Championship



C More Golf: 14.00 PGA Tour: Wells Fargo Championship



Eurosport 1



13.00 Jalkapallon U17 EM: Saksa-Bosnia-Hertsegovina



15.00 Jalkapallon U17 EM: Norja-Englanti



17.30 Jalkapallon U17 EM: Serbia-Irlanti



19.15 Speedway Best Pairs Cup: Gniezno



21.40 Tennis: ATP 250, Estoril



Eurosport 2



15.00 Tennis: ATP 250, Estoril



22.30, 00.00 ja 01.30 Beachfutiksen MM: Puolivälierät



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.35 NHL Playoffs: NY Rangers-Ottawa