Päivän lehti 4.8.2017

Eläkettä sopisi maksaa vasta eläkeläisille

Aamulehti kirjoittaa konsulttiyritystä johtavan entisen kansanedustajan Päivi Lipposen (sd) sopeutumiseläkkeestä, joka on synnyttänyt närää.



”Miten työkelpo eduskunnasta pudonnut tai sen jättänyt voi saada komeaa eläkettä ja vielä muita tuloja päälle?”



”Kansanedustajan työstä on oikeutettua saada työn arvoon suhteutettu palkkio. Oikein on myös, kuten muiden ihmisten, saada jonkinlaista tukea talouteensa ja uuden työn löytämiseen, jos ja kun edustajan tehtävät loppuvat.”



”Kansanedustajan pitäisi kuitenkin saada eläkettä siten kuin muidenkin eläkkeelle jäävien: kun säännöllinen, täyspäiväinen työelämä loppuu. Samat säännöt saisivat koskea työttömäksi jäämistä.”



”Silti Lipposta tai ketään muutakaan on turha syyllistää järjestelyn hyödyntämisestä. Oikea keino on yksinkertaisesti lopettaa järjestely kaikilta.”







Karjalainen kirjoittaa, että suomalaiset juomistavat erottuvat muista Euroopan maista. Suomessa alkoholia käytetään harvemmin kuin useimmissa maissa, mutta kertamäärät ovat selvästi suurempia. Lehden mielestä juomista pitäisi ohjata kodeista ravintoloihin.



”Tuoreimman juomatapatutkimuksen mukaan reilusti yli kolmannes suomalaisista miehistä ja noin 16 prosenttia naisista juo alkoholia viikoittain kotonaan. Myös toisten kodeissa juopottelu on yleistä.”



”Ravintoloissa viikoittain alkoholia juo vain reilu 7 prosenttia miehistä ja alle kolme prosenttia naisista. Koti on siis selvästi yleisin juomispaikka. Yksi olennainen syy tähän on hinta: ravintolassa juominen tulee nykyisellään selvästi kotona juomista kalliimmaksi.”



”Kodeissa alkoholinkäytön lieveilmiöt, kuten väkivalta, jäävät helposti piiloon. Kotona on myös ravintolaa helpompi juoda itsensä umpihumalaan – ravintolassa tarjoilu liian päihtyneelle lopetetaan.”



”Tässä mielessä ajatus ravintola-anniskelun veroalesta on tervetullut. Juomisen siirtyminen osin takaisin ravintoloihin olisi terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta toivottavaa.”



Savon Sanomien mukaan koulutyössä pärjääminen ei ole yksin lapsen asia. Viimeisimmässä, vuoden 2015 kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa erityisesti poikien lukutaito osoittautui luultua kehnommaksi.



”Tuloksissa näkyi ensimmäistä kertaa merkittäviä alueellisia eroja maamme sisällä. Toistaiseksi kukaan ei ole löytänyt selkeää syytä tulosten heikkenemiseen.”



”Koulu ja oppiminen on koululaisen tärkein tehtävä. Se on myös lapsen perheen tehtävä. Vanhempien on kyettävä rauhoittamaan lapsen muu elämä niin, että hän voi selviytyä tästä tehtävästä mahdollisimman hyvin.”