Yhteiskunnan arvot ovat muuttuneet

Antti Rinteen ”synnytystalkoot” kirvoitti aiheellista keskustelua Suomen alhaisesta syntyvyydestä. Syiksi on esitetty työn epävarmuutta, lastenhankinnan lykkäämistä, sopivan kumppanin puutetta, vapaaehtoista lapsettomuutta sekä työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeutta. Nämä kaikki ovat varmasti päteviä syitä.



Perussyy on kuitenkin ehkä syvemmällä: muutos yhteiskunnan arvoperustassa. Pauligin kahvimuseossa on esillä Kotilieden kummikerhon kahvipaketti, jossa on teksti: ”Amerikan suomalaisten lahja lehmien ostamiseksi lapsirikkaisiin korpikoteihin.” Jos nykyinen arvoperusta olisi ollut tuolloin vallalla, paketissa olisi ehkä ollut teksti: ”Amerikan suomalaisten lahja ehkäisyvälineiden ostamiseksi korpikoteihin.”



Timo Jokela



filosofian tohtori, Helsinki