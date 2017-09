Päivän lehti 4.9.2017

Suomalainen ruoka mullistui 1990-luvulla – Silloin saapuivat texmex, sushi ja puoli­valmisteiden äiti eli huna

Nykyisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ruokakaupoista

Kansainvälistymisen

Kun

Tietenkään

Miten