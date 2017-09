Päivän lehti 4.9.2017

Haataisen mahdollisuudet vaaleissa ovat heikot

Karjalainen

Ilkka

pohtii Sdp:n presidenttiehdokkaaksi nimitetyn Tuula Haataisen menestymisen mahdollisuuksia.”Kaksi kertaa ministerinä ollut Haatainen tunnetaan hyvin Sdp:n sisällä, mutta suurelle yleisölle hän on jäänyt etäiseksi ja virkamiesmäiseksi hahmoksi. Tämä on juuri hänen ongelmansa presidentinvaaleissakin. Haataisella ei kerta kaik­kiaan ole presidenttiehdokkuuden edellyttämää karismaa tai edes mitään sellaista ristiriitaisia tunteitakin herättävää särmikkyyttä, jolla erottua joukosta ja jollaista löytyy esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaalta Laura Huhtasaarelta.””Kun SDP:ssä pohdittiin jopa istuvan presidentin Sauli Niinistön taakse asettumista ja kun se lähtee nyt vaaleihin ehdokkaanaan muu kuin joku sen kärkipoliitikoista, on sen lähes mahdotonta yltää toiseksi tai edes ylittää viime presidentinvaaleissa Lipposen saama 6,7 prosentin ääniosuus. Silti oma ehdokas on sille perusteltua. Se on myös arvokasta vaalikeskustelun moninaisuuden kannalta.””Varmoja presidenttiehdokkaita on nyt joko nimetty tai tiedossa seitsemän. Jos oman puolueensa perustanut Paavo Väyrynen saa kokoon riittävän määrän kannattajakortteja, mikä ei ole todennäköistä, hän on kahdeksas ehdokas.””Vaikka ehdokkaiden runsaus tasoittaa jatkokaudelle pyrkivän presidentti Sauli Niinistön ylivoimaa ensimmäisellä kierroksella, on tämä ylivoima edelleen suvereeni. Hyvin mahdollista on, että ensimmäistä kertaa suoran kansanvaalin aikana ei helmikuista toista kierrosta tarvita ja Niinistö valitaan jatkamaan tehtävässään jo tammikuisella ensimmäisellä kierroksella.”katsoo, että Haataisen valinta puolueen presidenttiehdokkaaksi oli pieni yllätys.”Oma ehdokas oli demareille periaatteellinen kysymys, vaikka muutama ehdottikin suoraan Sauli Niinistön taa siirtymistä. Tarkoituksena oli välttää Paavo Lipposen presidenttiehdokkuuden sur­keat kannatusluvut, kun omatkin silloin lipesivät.””Enemmän kuin vaalit kiinnosti valitussa Sdp:n sisäinen peli: Haataista on pidetty puheenjohtaja Antti Rinteen valittuna ja hänelle hävinnyttä Maarit Feldt-Rantaa vastaehdokkaana tälle asetelmalle. Kun Haatainen voitti, se vaimentaa hetkeksi puheenjohtajan ja kannatuslukujen taustalla olevan kuplinnan, mutta lisää samalla Rinteen paineita Haataisen pärjäämistä kohtaan.”Ehdokkaan valinnassa näkyi Sdp:n jäsenten korkea keski-ikä. Puolue tarvitsisi kannattajikseen nuoria, koulutettuja naisia, joiden nenä näyttää nyt kohti vihreitä. Aiempi demarien ongelma, duunarimiesten lipeäminen perussuomalaisiin ei ole enää akuutti.””Presidentinvaalit on tärkeä paikka myös puolueen saaman näkyvyyden takia. Vaalin lopputulos saattaa puolueessa tosin jäädä Paavo Lipposen lukemiin.”