Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 4.9.2017

Haulikkolajien MM-kilpailut:Miehet:Trap 125 kiekkoa+finaali: 1) Daniele Resca Italia 43 (122), 2) Edward Ling Britannia 40 (121+13), 3) Jiri Liptak Tshekki 33 (121+5), …64) Vesa Törnroos Suomi 114, …78) Eemil Pirttisalo Suomi 112. – 147 osanottajaa.Pojat:Trap 125 kiekkoa+finaali: 1) Clement Bourgue Ranska 43 (118), …suomalaiset: 9) Teemu Ruutana 115, …14) Matias Koivu 113, …20) Vili Kopra 111. –49 osanottajaa.Joukkuekilpailu: 1) Australia 351, 2) Italia 345, 3) Yhdysvallat 343, 4) Venäjä 341, 5) Suomi 339. –11 joukkuetta.Formula ykkösten MM-sarjan 13/20 kilpailu, Italian gp:Lopputulokset (53 kierrosta): 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.15.32,312, 2) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes jäljessä 4,471 sekuntia, 3) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –36,317, 4) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –40,335, 5) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –1.00,082, 6) Esteban Ocon Ranska, Force India –1.11,528, 7) Lance Stroll Kanada, Williams –1.14,156, 8) Felipe Massa Brasilia, Williams –1.14,834, 9) Sergio Perez Meksiko, Force India –1.15,276, 10) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1 kierros,Tilanne kuljettajien MM-sarjassa: 1) Hamilton 238 pistettä, 2) Vettel 235, 3) Bottas 197, 4) Ricciardo 144, 5) Räikkönen 138, 6) Verstappen 68, 7) Perez 58, 8) Ocon 55, 9) Sainz jr. 36, 10) Hülkenberg 34,Tilanne valmistajien MM-sarjassa: 1) Mercedes 435 pistettä, 2) Ferrari 373, 3) Red Bull 212, 4) Force India 113, 5) Williams 55.Seuraava kilpailu: 17.9. Singaporen gp.Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo miljoona euroa:Lopputulokset 72/72 reiän jälkeen, par 72:275 lyöntiä (13 alle parin): Haydn Porteous Etelä-Afrikka 70+69+67+69,277 (–11): Lee Slattery Britannia 72+65+67+73,Mikko Korhonen ja Roope Kakko karsiutuivat kahden kierroksen jälkeen.MM-karsinta, Euroopan lohkoja:D-lohko:Georgia–Irlanti 1–1 (1–1)Serbia–Moldova 3–0 (2–0)Wales–Itävalta 1–0 (0–0)G-lohko:Albania–Liechtenstein 2–0 (0–0)Espanja–Italia 3–0 (2–0)Israel–Makedonia 0–1 (0–0)I-lohko:Suomi–Islanti 1–0 (1–0)Ukraina–Turkki 2–0 (2–0)Kroatia–Kosovo 1–0 (0–0)Lauantaina keskeytetty ottelu pelattiin loppuun sunnuntaina.liiga: Yläloppusarja:PK-35 Vantaa–Pallokissat 1–1 (0–0)Ykkönen:Honka–KPV 3–1 (0–1)38. Konstantin Jaroshenko 0–1, 58. Jatuli Laevuo 1–1, 60. Masar Ömer 2–1, 78. Ömer 3–1.Traktor Tsheljabinsk–Red Star Kunlun vl. 4–5 (3–0, 1–3, 0–1, 0–0, 0–1) RSK: Tomi Karhunen 26/28 torjuntaa.Salavat Julajev Ufa–Neftehimik Nizhnekamsk 6–0 (1–0, 1–0, 4–0) SJU: Teemu Hartikainen 0+1, Joonas Kemppainen 0+1.Avtomobilist Jekaterinburg–Admiral Vladivostok 4–1 (2–1, 0–0, 2–0), Metallurg Magnitogorsk–Barys Astana vl. 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) MM: Oskar Osala 1+0.Lada Toljatti–Amur Habarovsk ja. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1) AH: Juha Metsola 24/25 torjuntaa.Moskovan TsSKA–Sibir Novosibirsk 3–1 (3–0, 0–0, 0–1)liiga CHL sunnuntaina:Lohko A:Banska Bystrica, Slovakia–Salzburg, Itävalta 5–3 (1–1, 2–0, 2–2)Tappara–Wolfsburg, Saksa 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)Miesten EM-kilpailut:Sunnuntaina: Suomi–Puola 2ja. 90–87 (78–78, 66–66, 36–32).Suomi: Lauri Markkanen 27/9, Petteri Koponen 21/4/7s, Erik Murphy 12/5, Sasu Salin 10/5, Tuukka Kotti 8/5, Mikko Koivisto 6/2/4s, Gerald Lee jr. 4/2, Teemu Rannikko 2/0, Shawn Huff 0/5.Puola: A.J. Slaughter 18/4, Adam Waczynski 18/2, Mateusz Ponitka 14/4, Damian Kulig 12/7, Tomasz Gielo 11/6, Przemyslaw Karnowski 9/2, Lukasz Koszarek 3/2, Przemyslaw Zamojski 2/2, Aaron Cel 0/4.Ranska–Islanti 115–79 (49–42), Slovenia–Kreikka 78–72 (35–30).Seuraavat ottelut: 5.9. Islanti–Slovenia, Puola–Ranska, Kreikka–Suomi., Puola: Miesten EM-kilpailut:Välierät:Serbia–Saksa 2–3 (26–24, 25–15, 18–25, 25–27, 13–15)Venäjä–Belgia 3–0 (25–14, 25–17, 25–17)Pronssiottelu: Serbia-Belgia 3–2 (25–17, 22–25, 19–25, 25–22, 15–12)Serbialle EM-pronssia.Saksa kohtasi Venäjän sunnuntai-illan finaalissa.PM-kilpailut:Miehet: 1) Eki Karlsson Suomi 1182 pistettä, 2) Toivo Kivirinta Suomi 1119, 3) Daniel Steinbock Ruotsi 1074.Naiset: 1) Laura Salminen Suomi 1380, 2) Eevi Bengs Suomi 1300, 3) Saskia Halminen Suomi 1086.SM-kilpailut:Miehet: 1) Eki Karlsson HN50 1182, 2) Toivo Kivirinta PM-BF 1119, 3) Tiitus Ämmälä HN50 886.Naiset: 1) Laura Salminen HN50 1380, 2) Eevi Bengs HN50 1300, 3) Saskia Halminen HN50 1086.Superpesis:Vimpeli–Kouvola 1–0 (7–3, 5–5)tuloksia/Espanjan ympäriajoSierra Nevada:Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:15. etappi, Alcala la Real–Sierra Nevada, 129,4 km: 1) Miguel Angel Lopez Kolumbia 3.34.51, 2) Ilnur Zakarin Venäjä jäljessä 36 sekuntia, 3) Wilco Kelderman Hollanti –45, 4) Esteban Chaves Kolumbia –47, 5) Christopher Froome Britannia sama aika.Kokonaistilanne 15/21 etapin jälkeen: 1) Froome 62.06.25, 2) Vincenzo Nibali Italia –1.01, 3) Zakarin –2.08, 4) Kelderman –2.11, 5) Chaves –2.39, 6) Lopez –2.51.Pitkän matkan SM-kilpailut:Naiset: 1) Anna Haataja SK Pohjantähti 1.19.47, 2) Henna-Riikka Haikonen Anttolan Urheilijat 1.23.12, 3) Saila Kinni Tampereen Pyrintö 1.23.30.Miehet: 1) Elias Kuukka Tampereen Pyrintö 1.40.44, 2) Fredric Portin Paimion Rasti 1.42.25, 3) Jani Lakanen Koovee 1.44.50.Kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet, palkintoarvo 42,4 miljoonaa euroa:Nelinpelin 2. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Mihail Elgin Venäjä/Daniil Medvedev Venäjä 7–6 (7–3), 6–4.Miesten kaksinpelin 3. kierrosta: Aleksandr Dolgopolov Ukraina–Viktor Troicki Serbia 6–1, 6–0, 6–4, Dominic Thiem Itävalta (6)–Adrian Mannarino Ranska 7–5, 6–3, 6–4.Sekanelinpelin 1. kierrosta: Gabriela Dabrowski Kanada/Rohan Bopanna Intia (7)–Heather Watson Britannia/Henri Kontinen Suomi 6–4, 4–6, [13–11].Naisten kaksinpelin 3. kierrosta: Karolina Pliskova Tshekki (1)–Shuai Zhang Kiina (27) 3–6, 7–5, 6–4, Coco Vandeweghe USA (20)–Agnieszka Radwanska Puola (10) 7–5, 4–6, 6–4, Elina Svitolina Ukraina (4)–Shelby Rogers USA 6–4, 7–5,Miesten kaksinpelin 3. kierrosta: Rafael Nadal Espanja (1)–Leonardo Mayer Argentiina 6–7 (3–7), 6–3, 6–1, 6–4, David Goffin Belgia (9)–Gael Monfils Ranska (18) 7–5, 5–1 luovutus. Roger Federer Sveitsi (3)–Feliciano Lopez Espanja (31) 6–3, 6–3, 7–5, Dominic Thiem Itävalta (6)–Adrian Mannarino Ranska 7–5, 6–3, 6–4.Italia: Rytmisen voimistelun MM-kilpailut:Joukkuekilpailu:1) Venäjä 37,700 pistettä, 2) Bulgaria 36,950, 3) Japani 36,650,... 11) Suomi (Emma Rantala, Siiri Joronen, Milja Närevaara, Ada Oikari, Juulia Vainio, Amanda Virkkunen) 32,350.Ruotsi–Suomi-maaottelu, päätöspäivä:Miehet:200 m: 1) Tom Kling Baptiste Ruotsi 21,25, 2) Henrik Larsson Ruotsi 21,38, 3) Samuel Purola Suomi 21,43, 4) Samuli Samuelsson Suomi 21,61, 5) Nil de Oliveira Ruotsi 21,67, 6) Riku Illukka Suomi 21,73. Pisteet Ruotsi 14–Suomi 8.800 m: 1) Andreas Kramer R 1.49,89, 2) Ville Lampinen S 1.50,25, 3) Joakim Andersson R 1.50,41, 4) Markus Teijula S 1.50,86, 5) Andreas Almgren R 1.51,55, 6) Jaakko Laakso S 1.53,00 (arvioitu aika). Pisteet 13–9.5000 m: 1) Elmar Engholm R 15.13,12, 2) Robin Ryynänen S 15.13,74, 3) Jonas Leanderson R 15.14,13, 4) Daniel Lundgren R 15.17,03, 5) Jarkko Järvenpää S 15.25,06, 6) Eero Saleva S 15.27,84. Pisteet 14–8.400 m aj: 1) Isak Andersson R 50,54, 2) Oskari Mörö S 50,97, 3) William Frobe R 52,28, 4) Joni Vainio-Kaila 52,55, 5) Tuomas Lehtonen S 52,62, 6) Ludvig Hillenfjärd R 53,02. Pisteet 12–10.Kolmiloikka: 1) Simo Lipsanen S 16,21, 2) Daniel Lennartsson R 15,88, 3) Topias Koukkula S 15,81, 4) Simon Karlen R 15,48, 5) Arttu Tyystjärvi S 15,38, 6) Erik Ehrlin R 15,19. Pisteet 9–13.Kiekko: 1) Daniel Ståhl R 67,37, 2) Simon Pettersson R 61,82, 3) Axel Härstedt R 59,99, 4) Frantz Kruger S 57,67, 5) Pyry Niskala S 56,95, 6) Oskari Perälampi S 53,35. Pisteet 16–6.Keihäs: 1) Tero Pitkämäki S 80,28, 2) Jiannis Smalios R 77,77, 3) Lassi Etelätalo S 74,72, 4) Jani Kiiskilä S 74,54, 5) Sebastian Thörngren R 67,82, 6) Jonathan Harley R 62,11. Pisteet 8–14.4x400 m: 1) Ruotsi (Felix Francois, Isak Andersson, Anton Sigurdsson, Erik Martinsson) 3.09,62, 2) Suomi (Eljas Aalto, Christoffer Envall, Juha Vanhala, Oskari Mörö) 3.12,18. Pisteet 5–2.Loppupisteet: Ruotsi 216–Suomi 188.Naiset:200 m: 1) Elin Östlund Ruotsi 23,74, 2) Isabelle Eurenius Ruotsi 24,10, 3) Anniina Kortetmaa Suomi 24,17, 4) Aino Pulkkinen Suomi 24,18, 5) Hanna Wiss Suomi 24,33, 6) Matilda Hellqvist Ruotsi 24,36. Pisteet Ruotsi 13–Suomi 9.1500 m: 1) Sara Kuivisto S 4.34,74, 2) Hanna Hermansson R 4.35,40, 3) Linn Nilsson R 4.36,16, 4) Isabella Andersson R 4.36,75, 5) Saija Seppä S 4.39,87, 6) Aino Paunonen S 4.41,87. Pisteet 12–10.10000 m: 1) Meraf Bahta R 33.00,28, 2) Anne-Mari Hyryläinen S 33.18,08, 3) Sandra Eriksson S 34.44,83, 4) Malin Liljestedt R 34.54,19, 5) Hanna Lindholm R 35.03,80, 6) Saara Nikander S 35.18,98. Pisteet 12–10.3000 m ej: 1) Maria Larsson R 9.52,66, 2) Camilla Richardsson S 10.02,35, 3) Astrid Snäll S 10.16,66, 4) Frida Kristiansson R 10.21,08, 5) Linn Söderholm R 10.31,21, 6) Anni Suominen S 10.43,10. Pisteet 12–10.400 m aj: 1) Eveliina Määttänen S 58,07, 2) Johanna Holmen Svensson R 58,24, 3) Jonna Berghem S 58,45, 4) Viivi Lehikoinen S 58,51, 5) Hanna Palmqvist R 59,05, 6) Sofia Johnsson R 59,60. Pisteet 8–14.Korkeus: 1) Sofie Skoog R 191, 2) Maja Nilsson R 189, 3) Erika Kinsey R 189, 4) Elina Smolander S 180, 4) Elina Kakko S 180, 6) Viivi Voutilainen S 177. Pisteet 16–6.Seiväs: 1) Michaela Meijer R 442, 2) Minna Nikkanen S 437, 3) Annika Jönsson R 397, 4) Hanna Jansson R 397, 5) Saga Andersson S 397, 6) Elina Lampela S 386. Pisteet 14–8.Pituus: 1) Khaddi Sagnia R 650, 2) Malin Marmbrandt R 635, 3) Anne-Mari Lehtiö S 619, 4) Kaiza Karlen R 617, 5) Emmi Mäkinen S 616, 6) Kira Kytölä S 596. Pisteet 15–7.Kuula: 1) Fanny Roos R 17,58, 2) Kaisa Kymäläinen S 15,59, 3) Sara Lennman R 15,40, 4) Amanda Malmehed R 14,79, 5) Katri Hirvonen S 14,21, 6) Eveliina Rouvali S 14,08. Pisteet 14–8.Moukari: 1) Ida Storm R 71,26, 2) Krista Tervo S 68,12, 3) Marinda Petersson R 67,59, 4) Johanna Salmela S 67,08, 5) Grete Ahlberg R 64,25, 6) Merja Korpela S 64,12. Pisteet 13–9.4x400 m: 1) Ruotsi (Alice Svantesson, Matilda Hellqvist, Johanna Holmen Svensson, Lisa Duffy) 3.39,50, 2) Suomi (Aino Pulkkinen, Jeanine Nygård, Viivi Lehikoinen, Eveliina Määttänen) 3.40,03. Pisteet 5–2.Loppupisteet: Ruotsi 232,5–Suomi 177,5.17.00 Superpesis: Sotkamo-Joensuu, 4. välierä19.00 Ravit: Toto4, Seinäjoki18.30 PGA Tour: Dell Technologies Championship15.30 PGA Tour: Dell Technologies Championship18.00-06.00 Tennis: US Open15.15 Pyöräily: Tour of Britain18.00-04.00 Tennis: US Open21.00 Koripallon EM: Serbia-Turkki19.30 KHL: Spartak-SKA Pietari19.30 KHL: Dinamo Riika-LokomotivOikeat numerot: 4, 12, 14, 17, 23, 33, 35. Lisänumero: 8. Tuplausnumero: 28Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 67 kpl voitto-osuus 2 132,70 e, 5 oikein 50,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.Jokerinumero: 4 1 7 1 8 5 7Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kpl, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päiväarvonta (3.9.): 4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 35, 38, 44, 49, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 66, Kunkkunumero: 44.Ilta-arvonta (3.9.): 1, 7, 10, 11, 18, 24, 30, 32, 38, 39, 40, 43, 49, 53, 54, 59, 61, 63, 68, 69, Kunkkunumero: 49Oikea rivi: X22 X1X 111 112 1