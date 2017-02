Ulkoilualueet ovat asukkaille tärkeitä

Päivän lehti 5.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin kiinteistövirastossa on tehty esitys ­Helsingin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen luovutusten valmisteluohjeeksi. Kiinteistölautakunta on kuitenkin palauttanut esityksen uudelleen valmisteltavaksi.



Seuraavassa on näkemykseni Nuuksion järviylängön alueesta. 1980-luvun lopulla silloinen Helsingin seutukaavaliitto laati likimääräiset järviylängön rajat, jotka kattoivat noin 20 000 hehtaaria. Valtioneuvosto teki vuonna 1989 periaatepäätöksen järviylängön kehittämisestä ulkoilun ja luonnonsuojelun tarkoituksiin. Tällä ylängöllä sijaitsevat useat tunnetut ulkoilu­alueet.



Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja partiolaiset aloittivat vuonna 1987 operaation saadakseen kansallispuiston järvi­ylängölle. Työ johti tulokseen vuonna 1994. Piirin Nuuksio-ryhmän malli oli, että kansallispuistoon kuuluisi 5 000 hehtaaria, kuntien ulkoilualueina olisi 10 000 hehtaaria ja yksityisillä 5 000 hehtaaria.



Helsingin ulkoilualueet hankittiin viime sotien jälkeen ­ulkoilua varten.



Myynnin yhtenä perusteluna esitetään kiinteistöveroa, jonka Helsinki vuosittain maksaa ­Espoolle ja Vihdille. Tämä vero ei Helsingin budjetissa ole iso raha. Toki myynnistä saadaan miljoonia, mutta ne kuluvat ­nopeasti. On ajateltu, etteivät alueet tuota vaan aiheuttavat vain kuluja.



Tässä unohdetaan tärkeä asia. Uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että metsissä liikkuminen luo hyvän pohjan ­terveydelle. Näin syntyy sääs­töjä. Kaupungilla on velvollisuus huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista.



Suuressa osassa myyntiin ­tulevien alueiden ehtona olisi virkistyskäytön jatkuminen. ­Mitä tarkoitetaan virkistyksellä?



Ostajasta riippuen alueelle voi syntyä varsinainen sirkus. Luonnonsuojelusta ei esityk­sessä puhuta mitään. Mielestäni ainoa mahdollinen ostaja on valtio, ja alueet on liitettävä kansallispuistoon. Tämä on ­rahallisesti toteuttavissa, koska projektin odotetaan kestävän 5–10 vuotta.



Jack Barkman



biologi, filosofian lisensiaatti



Helsinki