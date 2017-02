Suomalaisten luottamus EU:hun on kasvanut

Päivän lehti 5.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lauantaina 4. helmikuuta sivuilla A 8–9 kirjoitettiin virheellisesti, että suomalaisten luottamus Euroopan unioniin olisi HS-gallupin mukaan vähentynyt. Asia on päinvastoin: suomalaiset luottavat EU:hun entistä enemmän.



Alkuperäisessä jutussa oli tarkasteltu vuoden 2005 World Values Surveyn (WVS) ja tuoreen HS-gallupin EU-luottamusta koskevia lukuja väärin päin. Uutisessa esitettiin vuoden 2005 luvut uusina lukuina ja vuoden 2016 luvut vuoden 2005 tietoina.



Uutisen ohessa olleessa grafiikassa luvut olivat oikein.



Virhepäätelmän takia uutisessa väitettiin, että suomalaisten luottamus Euroopan unioniin olisi heikentynyt. Tilastojen valossa luottamus oli todellisuudessa kasvanut vuodesta 2005.



Vuonna 2005 suomalaisista EU:hun luotti WVS:n tutki­muksen mukaan erittäin tai melko paljon 36 prosenttia, kun vastaava luku on tuoreen HS-gal­lupin perusteella kasvanut 48 prosenttiin.



Vielä vuonna 2005 EU:hun ”ei kovinkaan paljon” tai ”ei lainkaan” luottavien osuus oli yhteensä 63 prosenttia, mutta nykyään kyseinen osuus on HS-gallupin tietojen mukaan pienentynyt 48 prosenttiin.



HS-gallupin aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin aikavälillä 12.–18.12.2016. Kantar TNS (entinen TNS Gallup Oy) toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta.



Haastatellut ihmiset edustavat 15 vuotta täyttänyttä väestöä (15–79-vuotiaat) pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 001.



Tutkimustulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.