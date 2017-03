Päivän lehti 5.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaleva pohtii perjantaina esityksensä jättäneen kannustinloukkutyöryhmän työtä.



”Kannustinloukkujen purkaminen on osa työllisyyden kohentamiseen pyrkiviä toimia. Tehtävä ei ole helppo. Samaa on yritetty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana toistuvasti. Pää on yleensä tullut vetävän käteen, sillä aina on edessä uudet vaalit. Harva poliitikko haluaa leimautua kovaotteiseksi leikkaajaksi, joka vie leivän suusta kaikkein heikompiosaisimmilta.”



”Sosiaaliturvaa voidaan madaltaa, jolloin työnteko tulisi kannattavaksi, mutta tuloerot kasvaisivat. Sosiaaliturvaa voidaan korottaa, mutta se heikentäisi kannustimia ja tulisi kalliiksi. Kolmas vaihtoehto on sosiaaliturvan muuttaminen vastikkeelliseksi.”



Kalevan mukaan näiden vaihtoehtojen pohjalta myös hallitus puntaroi kannustinloukkuja puoliväliriihessä.



Etelä-Saimaa: ”Kun palkkatasoon on vaikea vaikuttaa, niin työryhmän esitykset keskittyvät sosiaaliturvan heikentämiseen. Asumistukea leikkaamalla, päivähoitomaksuja alentamalla, perhevapaita uudistamalla ja aktiivisella työttömyysturvalla olisi mahdollista saada 10 000 ihmistä työhön. Kun työttömiä on satojatuhansia, tuntuu tavoiteltava määrä vähäiseltä leikkauksiin nähden.”