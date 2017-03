Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 5.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

MM-Lahti Naiset, 30 km yhteislähtökisa (v):



1) Marit Björgen Norja 1.08,36,8, 2) Heidi Weng Norja 1,9 sekuntia jäljessä, 3) Astrid Uhrenholdt Jacobsen Norja –1,9, 4) Ragnhild Haga Norja –7,4, 5) Jessica Diggins USA –10,4, 6) Krista Pärmäkoski Suomi –11,3, ...14) Aino-Kaisa Saarinen Suomi –1.56,3...18) Laura Mononen Suomi –2.00,7.



Kerttu Niskanen Suomi keskeytti.



Mäkihypyn joukkuekilpailu, HS 130:



1) Puola (Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch) 1104,2, 2) Norja 1078,5, 3) Itävalta 1068,9, 4) Saksa 1052,9, 5) Slovenia 941,6, 6) Suomi (Jarkko Määttä, Ville Larinto, Antti Aalto, Janne Ahonen) 926,5, 7) Japani ja Tshekki 922,7.



Alppihiihto Kranjska Gora, Slovenia, maailmancup:



Miehet, suurpujottelu: 1) Marcel Hirscher Itävalta 2.24,31 (1.11,63+1.12,68), 2) Leif Kristian Haugen Norja jäljessä 0,46 sekuntia (1.13,32+1.11,45), 3) Matts Olsson Ruotsi –0,67 (1.12,94+1.12,04), ...32) Samu Torsti Suomi (1. kierroksella 1.14,85), ...51) Eemeli Pirinen Suomi (1.16,61). –Torsti ja Pirinen karsiutuivat 2. kierrokselta. Hirscher on varmistanut cup-mestaruuden.



Ampumahiihto Pyeongchang, Etelä-Korea, maailmancup, kilpailut 21/26:



Naiset, takaa-ajo 10 km: 1) Laura Dahlmeier Saksa 27.58,0 (0 sakkoa), 2) Kaisa Mäkäräinen Suomi jäljessä 1.12,6 (0+0+2+0), 3) Anais Bescond Ranska –1.18,9 (0+0+1+0).



Miehet, takaa-ajo 12,5 km: 1) Martin Fourcade Ranska 31.24,2 (0).



Golf Waterkloof, Etelä-Afrikka, miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo noin miljoona euroa:



Tilanne 3/4 kierroksen jälkeen, par 72:



200 lyöntiä (13 lyöntiä alle par-tuloksen): Alexander Björk Ruotsi, Scott Jamieson Skotlanti.



201 (–12): Jorge Campillo Espanja, Dean Burmester Etelä-Afrikka.



202 (–11): Mikko Korhonen Suomi



Jalkapallo Suomen cup, miehet, lohkovaiheen päätöskierrosta:



Lohko C: GrIFK–Gnistan 2–0 (2–0), KTP–Honka 0–2 (0–1). HJK puolivälieriin, Honka puolivälieräkarsintaan.



Englannin Valioliiga: Manchester U–Bournemouth 1–1, Leicester–Hull 3–1, Stoke–Middlesbrough 2–0, Swansea–Burnley 3–2, Watford–Southampton 3–4, West Bromwich–Crystal Palace 0–2, Liverpool–Arsenal 3–1.



Espanjan liiga: Leganes–Granada 1–0, Eibar–Real Madrid 1–4, Villarreal–Espanyol 2–0 ja Barcelona–Celta Vigo myöh.



Italian liiga, Serie A: AS Roma–Napoli 1–2, Sampdoria–Pescara 3–1, AC Milan–Chievo myöh.



Saksan Bundesliiga: Köln–Bayern München 0–3, Mainz–Wolfsburg 1–1, Dortmund–Leverkusen 6–2, Werder Bremen–Darmstadt 2–0, Hoffenheim–Ingolstadt 5–2, Mönchengladbach–Schalke 4–2.



Jääkiekko Liiga:



Kärpät–HIFK 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)



Jukurit–KooKoo 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)



Ässät–HPK 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)



KalPa–SaiPa 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)



JYP–Sport 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)



Lukko–Ilves 3–5 (2–2, 0–2, 1–1)



TPS–Tappara 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)



Naisten SM-sarja: Pudotuspelien välierät, jatkoon 3 otteluvoitolla: HPK–Kärpät 2–3. Voitot Kärpille 2–0.



KalPa–Espoo United myöh.



NHL: Pittsburgh–Tampa Bay 5–2, Carolina–Arizona 2–4. C: Teuvo Teräväinen 0+1. Winnipeg–St. Louis 3–0, Chicago–NY Islanders vl. 2–1, Calgary–Detroit ja. 3–2, Anaheim–Toronto 5–2. A: Sami Vatanen 1+1.



KHL:n pudotuspelien 1. kierrosta, ottelut 6/7 (4 voitolla jatkoon):



Itälohkon puolivälierät: Admiral Vladivostok–Avangard Omsk 0–2, Avangard Omsk jatkoon voitoin 4–2.



Barys Astana–Traktor Tsheljabinsk 2–1. Barys Astana jatkoon voitoin 4–2.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: VaLePa–Vantaa Ducks 3–1, Liiga-Riento–Isku 0–3, Leka Volley–Hurrikaani 0–3.



Ravit Toto76, Helsinki:



5. lähtö, Toto76-1, lv 2100 m: 1) Grainfield Oliver/Jukka Torvinen 13,9a (1,97), 2) Part Two 13,9a (13,72), 3) Extreme Luca 14,0a (3,15).4) Velvet Girl 16,8a x (9,93).poissa: 2, 6, 7. Toto (5-3-4): 1,97 1,01-1,12-1,04 7,27.



6. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2600 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Bluehill's Storm/Hannu Torvinen 15,7a (2,5), 2) Millstone's Vivid 15,8a x (18,9).3) Celebration Song 15,9a x (16,31).4) Titan Rain 16,0a (101,36).poissa: 10. Toto (6-4-7): 2,50 1,49-2,65-2,50 12,18. Troikka: 87,15.



7. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta: 1) Sign Of Secret/Esa Holopainen 16,9a (14,36), 2) Athletic Style 17,0a x (3,71).3) BWT Braveheart 17,1a (19,41).4) Tagliatella 17,2a (17,41). Toto (1-12-7): 14,36 4,02-2,08-3,33 28,23.



8. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m Tähtidivisioonakarsinta: 1) A.T. Eka/Santtu Raitala 25,7a (5,04), 2) Taruntuuli 25,7a (16,06).3) Tähen Toivomus 25,9a (9,45).4) Varjomanni 26,3a (98,42). Toto (2-5-12): 5,04 1,61-2,31-2,67 19,48. Toto4 voitto-osuus: 3,50.



9. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Espoon Palkinto: 1) Venice/Mika Forss 14,4a (1,42), 2) Amazing Soul 14,7a (33,24).3) M.T.Illustrious 14,7a (41,23).4) Kiikku's Chance 14,8a (68,78).poissa: 4. Toto (1-6-9): 1,42 1,17-1,88-2,01 9,77. Toto4 voitto-osuus: 3,70. Troikka: 62,04.



10. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m Valiodivisioonakarsinta: 1) Costello/Risto Tupamäki 23,9a (2,35), 2) Polara 24,1a (3,44).3) Diktaattori 24,7a (63,75).4) Juntti-Jussi 24,7a (18,14). Toto (2-5-8): 2,35 1,16-1,44-2,86 2,72. Toto4 voitto-osuus: 4,40.



11. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Finally Famous/Mika Forss 14,9a (3,47), 2) Zeus Kemp 15,1a (3,22).3) Griminal Jack* 15,2a (13,52).4) Champion Luxx 15,5a (171,31).poissa: 9. Toto (1-11-3): 3,47 1,67-1,71-2,86 4,66. Toto4 voitto-osuus: 5,80. Troikka: 74,34. Päivän Duo: 2-1, kerroin: 7,14.



Toto4 pelivaihto 58464,80 e, voitto-osuus 5,80 e, Toto76 pelivaihto 346506,75 e, voitto-osuus 49,50 e, Pelivaihto 827676,15 e, yleisöä 1136.



Salibandy Miesten liiga: M-Team–Classic 7–7, Nokian KrP–OLS, Steelers–Happee 6–9.



Naisten liiga: Classic–M-Team 5–2, O2JKL–PSS 3–7, SSRA–NST 3–3, Steelers–Happee 3–4.



Yleisurheilu Belgrad, yleisurheilun halli-EM-kisat:



Lauantain suomalaistulokset:



Naiset: 60 m, alkuerät (16 parasta välieriin): 1) Rebekka Haase Saksa 7,14...14) Anniina Kortetmaa Suomi 7,39.



3-loikka, loppukilpailu: 1) Kristin Gierisch Saksa 14,37, 2) Patricia Mamona Portugali 14,32, 3) Paraskevi Papahristou Kreikka 14,24...8) Kristiina Mäkelä 13,73.



Seiväs, loppukilpailu: 1) Ekaterini Stefanidi Kreikka 485, 2) Lisa Ryzih Saksa 475, 3) Angelica Bengtsson Ruotsi ja Maryna Kylypko Ukraina 455, ...6) Minna Nikkanen Suomi ja Lisa Gunnarsson Ruotsi 455, ...8) Wilma Murto Suomi ja Tina Sutej Slovenia 440.



Miehet: 60 m, alkuerät (16 parasta välieriin): 1) Richard Kilty Britannia 6,61...10) Eetu Rantala Suomi 6,73.



60 m, välierät (8 loppukilpailuun): 1) Kilty 6,58...13) Rantala 6,75. – Rantala karsiutui loppukilpailusta.



Kuula, karsinta (8 parasta loppukilpailuun): 1) David Storl Saksa 21,16...17) Arttu Kangas Suomi 19,42.



Rahapelit Lotto 9/17



Oikeat numerot (4.3.) : 7, 17, 22, 26, 33, 36, 37. Lisänumero: 31. Tuplausnumero: 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 216 569,70 e, 6 oikein 2 126,50 e, 5 oikein 47,50 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Lauantai-Jokeri 9/17



Jokerinumero: 2 3 0 4 3 4 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3 e.



Vakio 1 9/17



Oikea rivi (4.3.): 122 111 2X1 111 1



Voitonjako: 13 oikein 19 kpl voitto-osuus 11 216,40 e, 12 oikein voitto-osuus 121,60 e, 11 oikein voitto-osuus 10,60 e, 10 oikein voitto-osuus 3,30 e.



Eurojackpot 9/17



Päänumerot: 3, 7, 16, 18, 25, tähtinumerot: 2, 10.



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 468 753,00 e, 5 oikein 55 147,40 e, 4+2 oikein 4 726,90 e, 4+1 oikein 177,40 e, 4 oikein 66,70 e, 3+2 oikein 65,60 e, 2+2 oikein 25,10 e, 3+1 oikein 15,90 e, 3 oikein 11,60 e, 1+2 oikein 11,60 e, 2+1 oikein 7,80 e.



Perjantai-Jokeri 9/17



Jokerinumero: 3 0 7 3 1 2 2



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Keno 9/17



Päiväarvonta (4.3.): 2, 7, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 34, 36, 38, 39, 48, 50, 53, 58, 60, 61, 63. Kunkkunumero: 26.



Ilta-arvonta: (4.3.): 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 54, 61, 62, 64, 67. Kunkkunumero: 31



TV-urheilua Yle TV2



10.05 Ampumahiihdon mc: Viesti N, Pyeongchang







12.45 Ampumahiihdon mc: Viesti M, Pyeongchang



14.30 Hiihdon MM: M 50 km (v)



18.00 Yleisurheilun halli-EM



Nelonen Pro 2



22.30 NBA: NY Knicks-Golden State



MTV Sport 1 ja Eurosport 2



10.30 ja 13.30 Alppihiihdon mc: Pujottelu M, Kranjska Gora



Eurosport 1



09.30 Ampumahiihdon mc: Viesti N, Pyeongchang



12.45 Ampumahiihdon mc: Viesti M, Pyeongchang



14.30 Hiihdon MM: M 50 km (v)



16.30 Pyöräily: Pariisi-Nizza



18.00 Yleisurheilun halli-EM



21.00 Snooker: Gibraltar Open



00.15 MLS: Orlando City-New York City



Eurosport 2



11.30 ja 14.15 Snooker: Gibraltar Open



16.30 Bundesliiga: Frankfurt-Freiburg



18.30 Bundesliiga: HSV-Hertha Berlin



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



13.00 La Liga: Gijón-Deportivo



15.30 Valioliiga: Tottenham-Everton



18.00 Valioliiga: Sunderland-Man City



21.45 Serie A: Bologna-Lazio



Viasat Fotboll



16.00 Serie A: Udinese-Juventus



21.45 La Liga: Athletic-Málaga



Viasat Urheilu



13.30 Serie A: Atalanta-Fiorentina



17.15 La Liga: Atlético-Valencia



19.30 La Liga: Las Palmas-Osasuna



22.00 Ligue 1: Monaco-Nantes



01.05 NHL: Minnesota-San Jose



Viasat Sport



00.05 NHL: Pittsburgh-Buffalo



03.05 NHL: Anaheim-Vancouver



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



23.05 NHL: Calgary-NY Islanders



Viasat Hockey



03.05 NHL: Colorado-St. Louis



Viasat Golf



12.00 European Tour: Tshwane Open



19.00 WGC: Mexico Championship