Päivän lehti 5.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kuvataiteilijoiden kehno toimeentulo on yleisesti tiedossa. Taide ei elätä ­tekijöitään. Tähän liittyy ra­kenteellinen vääristymä, josta ­pitäisi puhua.



Kun leipä on tiukassa, varmin keino pärjätä on saada apu­rahaa, jonka jakajat seulovat hakijamassan paremmuus­järjestykseen ansioluetteloiden perusteella – cv:ssä parasta ­antia ovat laadukkaat näyttelyt ja teokset museokokoelmissa sekä taiteilijan aktiivisuus.



Tämän takia näyttelyiden ­jatkuva pitäminen ja museaa­lisen tilan valloitus ovat ikään kuin sisäänrakennettuja toimintamalleja kuvataiteen piirissä. Suuri osa tehdystä taiteesta ei edes sovi minnekään muualle kuin museaaliseen tilaan. Näyttelytoiminta on kuitenkin yleisesti ottaen tappiollista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Saadut apurahat päätyvät piilotueksi näyttelyvuokraa periville galleristeille.



Apurahojen tavoittelussa pärjätäkseen taiteilija on pakotettu osallistumaan – toimeentulon näkökulmasta katsottuna – järjettömään näyttelytouhuun, oli sitten kyse galleria- tai museonäyttelyistä ja oli hänellä apu­rahaa tai ei.



Tässäpä dilemma taidepäättäjille. Mikä se sellainen taiteilija on, joka ei näyttelyitä pidä? ­Nykyisen taiteilijapolitiikan mukaan: ei mikään.



Pekka Hannula



taidegraafikko, Espoo