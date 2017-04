Päivän lehti 5.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kainuun Sanomien mukaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin Suomen-vierailun tunnelma olisi helppo pilata nostamalla Kiinan ihmisoikeuskysymykset ja kuolemanrangaistukset kärkevästi esille.



”Kiinassa tiedetään hyvin, mitä Suomessa ajatellaan näistä asioista ilman näyttäviä eleitäkin. Suomi ei ole Kiinan oppimestarina elämöinyt ennenkään vaan on omaksunut pragmaattisen asenteen asioissa, joihin se ei voi vaikuttaa.”



”Kiina on maailman vauhdilla nouseva talousmahti, jonka investointien varaan Suomessakin on jo pantu isoja toiveita. – – Kiinalaisten turismi on maailmalla kovassa kasvussa ja Suomikin tahtoo saada siitä oman osansa. Xin vierailu voi olla tässä avuksi.”



Aamulehti ennakoi, että presidentti Sauli Niinistö ei välttämättä puutu Kiinan ihmisoikeustilanteeseen, koska Xin vierailu liittyy Suomen satavuotisjuhlaan.



”Jos näin on, se on turhaa hymistelyä. Jonkun on pidettävä demokratia- ja ihmisoikeusasiota esillä, ja se joku voisi tässä maailmantilanteessa hyvin olla juhlamaa Suomi.”



”Aihe voi toki ärsyttää tai loukata Xitä, mutta presidentin matkan todelliset su­denkuopat tai vaikeudet vaanivat vasta meren takana. Xin ja Donald ­Trumpin tapaaminen on miesten ensimmäinen virallinen kohtaaminen kasvokkain.”