Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Jalkapallo Espanjan liiga maanantaina:



Celta Vigo–Las Palmas 3–1.



Italian liiga Serie A maanantaina:



Inter–Sampdoria 1–2.



Limerick, Irlanti, alle 19-vuotiaat tytöt, EM-jatkokarsinta:



Suomi–Ukraina 5–0 (2–0)



Suomen maalit: Emmaliina Tulkki 2, Jutta Rantala 2, Onna Ketola.



Jääkiekko Liiga, välierät, 1. ottelu:



Tappara–HIFK 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)



Voitot 1–0.



Plymouth, Yhdysvallat, naisten MM-kisat, 4. päivä maanantaina:



Lohko A:



USA–Suomi 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)



Kanada–Venäjä 8–0 (4–0, 1–0, 3–0)



Lohko B:



Saksa–Sveitsi 2–4 (0–3, 0–0, 2–1)



Ruotsi–Tshekki 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)



Seuraavat ottelut: Puolivälierät: 4.4. Ruotsi–Suomi, Venäjä–Saksa.



Putoamiskarsinta (2 voitolla A-sarjapaikka): Sveitsi–Tshekki.



Ruotsin liiga SHL, välierien 2. ottelu maanantaina (4 voitolla finaaleihin):



Malmö–HV 71 ja. 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)



M: Ilari Filppula 0+2.



Voitot 1–1.



NHL: Buffalo–Toronto 2–4 (0–3, 1–0, 1–1). T: Leo Komarov 1+0.



Detroit–Ottawa vl. 5–4 (0–0, 2–1, 2–3, 0–0, 1–0)



Florida–Montreal 1–4 (0–1, 1–0, 0–3)



M: Artturi Lehkonen 2+1.



Koripallo Korisliiga, puolivälierät:



Kobrat–Kauhajoki 69–76 (16–26, 19–11, 16–19, 18–20)



Kauhajoki johtaa 2–0



Kouvot–Seagulls 92–56 (19–14, 26–11, 24–13, 23–18)



Voitot 1–1



Pyrintö–Vilpas 69–104 (10–25, 17–27, 16–32, 26–20)



Vilpas johtaa 2–0.



NBA: Minnesota–Portland 110–109.



Glendale, Arizona, Yhdysvaltain yliopistoliigan NCAA:n mestaruusfinaali: Pohjois-Carolina–Gonzaga 71–65 (32–35).



Painonnosto Split, Kroatia, EM-kilpailut, 4. päivän suomalaistuloksia:



Naiset:



63 kg: 1) Loredana Toma Romania 226 kg (tempaus 100+työntö 126), 2) Tatjana Alejeva Venäjä 223 (98+125), 3) Tima Turjeva Venäjä 218 (97+121),... 7) Anni Vuohijoki Suomi 201 (90+111),... 10) Saara Leskinen Suomi 181 (84+107).



Salibandy Miesten liigan välierät, 3. ottelu (4 voitolla finaaleihin):



EräViikingit–SPV 11–4 (2–1, 4–0, 5–3)



EräViikingit johtaa voitoin 2–1.



Seuraava ottelu: 8.4. SPV–EräViikingit.



Rahapelejä Keno 14/17



Päiväarvonta (4.4.): 6, 8, 13, 14, 15, 26, 38, 41, 46, 50, 52, 53, 57, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70. Kunkkunumero: 68.



Ilta-arvonta (4.4.): 1, 3, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 70. Kunkkunumero: 56.



TV-urheilua Ruutu+ Urheilu 1



22.00 Golf: The Masters, Par 3 Contest



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: KalPa-JYP, 1. välierä



03.00 NBA: Boston-Cleveland



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



C More Sport 1



20.15 SHL: HV71-Malmö, 3. välierä



Eurosport 1



16.30 Pyöräily: Baskimaan ympäriajo



18.30 ja 21.00 Painonnoston EM



Eurosport 2



16.30 Pyöräily: Scheldeprijs



21.00 Bundesliiga: Mainz-RB Leipzig



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Chelsea-Man City



Viasat Urheilu



20.30 La Liga: Barcelona-Sevilla



22.30 La Liga: Leganés-Real Madrid



02.35 NHL: Buffalo-Montreal



Viasat Sport



21.30 La Liga: Alavés-Osasuna



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



03.05 NHL: Washington-NY Rangers