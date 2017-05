Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 5.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Mestarien liiga, välierien 1. osa:



Monaco–Juventus 0–2 (0–1) 29. Gonzalo Higuain 0–1, 59. Higuain 0–2.



Fifan miesten maajoukkueranking:



1) Brasilia, 2) Argentiina, 3) Saksa, 4) Chile, 5) Kolumbia, 6) Ranska, 7) Belgia, 8) Portugali, 9) Sveitsi, 10) Espanja,



...97) Suomi.



Jääkiekko NHL:n pudotuspelien 2. kierros, 4/7 ottelut:



Pittsburgh–Washington 3–2 (1–0, 2–2, 0–0) P: Olli Määttä 0+1



Pittsburgh johtaa voitoin 3–1.



Edmonton–Anaheim je. 3–4 (2–0, 0–3, 1–0, 0–1) Voitot 2–2.



Koripallo Miesten Korisliiga:



2. loppuottelu, neljällä voitolla mestariksi:



Kataja–Vilpas 86–61 (48–36)



Kataja: Rion Brown 25/9, Teemu Rannikko 24/2/9 syöttöä, Jarekious Bradley 12/7, Kervin Bristol 8/13, Daniel Mullings 8/9, Jesse Niemi 4/1, Vesa Mäkäläinen 3/4, Tommi Huolila 2/4, Johannes Lasaroff 0/1, Ilari Seppälä 0/2.



Vilpas: Juwan Staten 18/0/5 syöttöä, Brandon Edwards 14/11, Okko Järvi 6/1, Matias Ojala 6/3, Juho Nenonen 5/3, Al'lonzo Coleman 4/3, Desmond Williams 4/7, Mikko Koivisto 3/3, Michael Pounds 1/3. Kataja johtaa voitoin 2–0.



Käsipallo Vantaa: Miesten EM-jatkokarsinnat:



Lohko 3: Suomi–Bosnia-Hertsegovina 27–32 (10–15)



Suomi putosi neljän joukkueen lohkossa neljänneksi.



Paini Novi Sad, Serbia: EM-kilpailut, vapaapaini:



Miehet, 74 kg, neljännesvälierät: Ahmed Gadzhimagomedov Venäjä–Henri Selenius Suomi 7–1. Seleniuksen sijoitus sarjassa oli 16:s.



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Futsal: KaDy-Sievi FS, 4. finaali



Ruutu+ Urheilu 1



02.00/04.30 NBA Playoffs: Ottelu avoin



MTV3



17.15 Jääkiekon MM: Suomi-Valko-Venäjä



C More Max



19.00 Yleisurheilun Timanttiliiga: Doha



21.15 Jääkiekon MM: USA-Saksa



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Suomi-Valko-Venäjä



21.15 Jääkiekon MM: Tšekki-Kanada



C More Sport 2



17.15 Jääkiekon MM: Ruotsi-Venäjä



22.00 PGA Tour: Wells Fargo Championship



C More Golf



14.00 PGA Tour: Wells Fargo Championship



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



20.00 Tennis: ATP 250, Estoril



Eurosport 2



12.00 Jalkapallon naisten U17 EM: Tšekki-Espanja



15.00 Tennis: ATP 250, Estoril



21.30 Bundesliiga: FC Köln-Werder Bremen



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: West Ham-Tottenham



Viasat Urheilu



22.00 La Liga: Sevilla-Real Sociedad



05.35 NHL Playoffs: Anaheim-Edmonton



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



03.05 NHL Playoffs: St. Louis-Nashville



Rahapelejä Viking Lotto 18/17



Oikeat numerot: 10, 13, 23, 27, 28, 44



Lisänumerot : 35, 41



Onnennumero: 23



Keskiviikko-Jokeri 18/17



Jokerinumero: 8 3 5 9 5 2 8



Keno 18/17



Myöhäisarvonta (3.5.): 14, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 62, 64, 65, 68, 69, Kunkkunumero: 49



Päiväarvonta (4.5.): 2, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 25, 30, 35, 37, 39, 42, 49, 50, 54, 63, 67, 68, 70, Kunkkunumero: 7



Ilta-arvonta (4.5.): 5, 6, 9, 11, 17, 19, 26, 30, 33, 34, 35, 40, 41, 46, 50, 52, 60, 61, 64, 69, Kunkkunumero: 30