Päivän lehti 5.8.2017

Useita Unescon maailmanperintökohteita on usean valtion alueella

Torstaina 3. elokuuta sivulla B 9 kerrottiin virheellisesti, että Struven ketju on ainoa Unescon maailmanperintökohde, joka on usean valtion alueella. Niitä on muitakin. Esimerkiksi Euroopassa Alppien vanhat paalutalot ovat useassa maassa.