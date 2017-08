Päivän lehti 5.8.2017

Eliitin pitäisi pystyä elämään kuten opettaa

Kaleva kirjoittaa, että suurten pörssi­yhtiöiden johtajien palkkojen ja etuuksien kasvu ei ole sopusoinnussa hankalan taloustilanteen kanssa.



”Sikariportaan erilaisista etuuksista koostuva ansiotaso on ollut nousukiidossa viiden viime vuoden ajan, toisin kuin talouskasvu.”







”Omistajat saavat maksaa johtajilleen niin hulppeita palkkoja, bonuksia, osakepalkkioita ja lisäeläkkeitä kuin haluavat. Nähty kehitys istuu kuitenkin huonosti yhteen sen kanssa, että Suomella on mennyt monta vuotta huonosti ja että taloustilannetta on pitänyt korjata tekemällä tavallisia ihmisiä koskevia kipeitä leikkauksia.”



”Yhteiskuntamoraalille ei tee hyvää, kun ihmisille tulee tunne, että kaikki eivät olekaan mukana yhteisessä projektissa. Reilun pelin kannalta on huolestuttavaa, jos eliitti ei pysty itse elämään kuten opettaa.”



Iltalehden mukaan avohoidon painottamisella psykiatrisessa hoidossa on ongelmallisia seurauksia.



”Sairaalojen alasajo ei ole lisännyt avohoidon vaikuttavuutta vaan on johtanut nurinkurisesti siihen, että sairaalapaikkaa tarvitseva saattaa jäädä oven ulkopuolelle. Lisäksi paikkapula luo painetta, että potilaita kotiutetaan liian aikaisin.”