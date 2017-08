Päivän lehti 5.8.2017

Lauantain tv-elokuvia

Jurassic Park ★★★



(USA 1993) Tutkijat (yhtenä heistä Laura Dern) ovat hätää kärsimässä, kun dinosauruspuiston asukit karkaavat. Steven Spielberg ohjasi Michael Crichtonin vuonna 1990 ilmestyneestä romaanista Dinosauruspuisto mahtipontisen seikkailu­elokuvan. (K12) TV5 klo 21.00



Up In The Air ★★★★



(USA 2009) Irtosuhteita harrastava irtisanomiskonsultti (George Clooney) kohtaa vertaisensa vampin. Ohjaaja-käsikirjoittaja Jason Reitmanin draaman henkilöhahmoissa on syvyyttä kuin Grand Canyonissa. Hero klo 21.00



Ghost Writer – Haamukirjailija ★★★



(Saksa/Ranska/Britannia 2010) Haamukirjailija (Ewan McGregor) tarttuu Britannian ex-pääministerin muistelmiin. Roman Polanskin poliittisen jännärin loppuratkaisu yllättää takuuvarmasti. (K12) Fox klo 0.00