Päivän lehti 5.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Beach volley Larnaka, Kypros:



Euroopan satelliitti-tason turnaus:



Karsinta: Anniina Parkkinen/Erika Nyström Suomi–Nicole Eiholzer/Dunja Gerson Sveitsi 22–20, 21–9.



Parkkinen/Nyström turnauksen pääsarjaan. Sinne etenivät suoraan myös toinen suomalaispari Ida Sinisalo/Niina Ahtiainen.



Jalkapallo Miesten jalkapalloliiga:



Inter–HIFK 3–0 (3–0)



2. Benjamin Källman 1–0, 20. Lucas Garcia 2–0, 45. Philip Njoku 3–0.



Yleisöä: 2311.



HIFK: Tomi Maanoja, Xhevdet Gela (82. Otto-Pekka Jurvainen), Jukka Halme, Pekka Sihvola, Esa Terävä (46. Tuomas Aho), Matias Hänninen, Aleksi Ristola (65. Fredrik Lassas), Mika Väyrynen, Nneameka Anyamele, Mikael Forssell.







HJK19126143–942VPS1988325–2332FC Lahti19710227–1531SJK1984723–2528Inter2076732–2627KuPS1976627–2227Ilves1976619–2027IFK Mariehamn1968529–2926PS Kemi1964923–2822RoPS1964923–3122HIFK20281016–3214JJK19161215–429







Seuraavat ottelut: 5.8. KuPS–RoPS, Ilves–JJK, 6.8. IFK Mariehamn–SJK, HJK–FC Lahti, VPS–PS Kemi.



Miesten Ykkönen:



Gnistan–TPS 1–0 (0–0)



Jääkiekko Rauma:



Pitsiturnaus, alkulohkojen pelit:



TPS–HPK 3–1



Lukko–Ässät 3–0



HPK–Sport 2–5



Ässät–SaiPa 3–0



TPS–Sport 0–0



Lukko–SaiPa 1–0



Välierät: Lukko–TPS 2–4, Sport–Ässät 1–0.



Loppuottelu: Sport–TPS 3–6.



Pesäpallo Miesten Superpesis, alajatkosarja:



Imatra–Kankaanpää 0–1 (1–1, 2–4)



Raahe–Alajärvi 1–0 (12–10, 4–4)



Kempele–Oulu 0–2 (1–5, 4–11)



Purjehdus Kiel, Saksa:



49er-, 49er FX- ja Nacra 17 -luokkien EM-kilpailut:



49er FX, lopputulokset: 1) Tina Lutz/Susann Beucke Saksa 50,5 nettopistettä, 2) Charlotte Dobson/Saskia Tidey Britannia 58,0, 3) Victoria Jurczok/Anika Lorenz Saksa 58,5,...20) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 132,5.



Nacra 17, lopputulokset: 1) Ruggero Tita/Caterina Banti Italia 61,0, 2) Fernando Echavarri Erasun/Tara Pacheco van Rijnsoever Espanja 62,0, 3) Ben Saxton/Katie Dabson Britannia 63,0,...16) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen Suomi 160,0.



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kilpailut, 1. päivä:



Miehet:



100 m alkuerät (erien kolme parasta ja kuusi aikavertailusta välieriin):



Erä 1 (–0,1) : 1) Christian Coleman USA 10,01, 2) Jak Ali Harvey Turkki 10,13, 3) Cejhae Greene Antigua-Barbuda 10,21, 4) Emmanuel Matadi Liberia 10,24, 5) Ramon Gittens Barbados 10,24, 6) Julias Reus Saksa 10,25.



Erä 2 (–0,6): 1) Abdul Hakim Sani Brown Japani 10,05, 2) Yohan Blake Jamaika 10,13, 3) Zhenye Xie Kiina 10,13, 4) Emre Zafer Barnes Turkki 10,22, 5) Emmanuel Callender Trinidad-Tobago 10,25, 6) Jan Volko Slovakia 10,25.



Erä 3 (0,0): 1) Julian Forte Jamaika 9,99, 2) Ben Youssef Meite Norsunluurannikko, 3) Reece Prescod Britannia 10,03, 4) Akani Simbine Etelä-Afrikka 10,15, 5) Alex Wilson Sveitsi 10,24, 6) Mario Burke Barbados 10,42, 7) Hassan Saaid Malediivit 10,45.



Erä 4 (–0,2): 1) Bingtian Su Kiina 10,03, 2) Chijindu Ujah Britannia 10,07, 3) Christopher Belcher USA 10,13, 4) Aska Camridge Japani 10,21.



Erä 5 (+0,9): 1) Justin Gatlin USA 10,05, 2) Andrew Fisher Bahrain 10,19, 3) Kukyoung Kim Korea 10,24, 4) Keston Bledman Trinidad-Tobago 10,26.



Erä 6 (+0,3): 1) Usain Bolt Jamaika 10,07, 2) James Dasaolu Britannia 10,13, 3) Jimmy Vicaut Ranska 10,15, 4) Shuhei Tada Japani 10,19, 5) Hassan Taftian Iran 10,34, 6) Brendon Rodney Kanada 10,36.



Pituushypyn karsinta (karsintaraja 805 tai vähintään 12 parasta loppukilpailuun):



Ryhmä A: 1) Radek Juska Tshekki 824, 2) Maykel Masso Kuuba 815, 3) Luvo Manyonga Etelä-Afrikka 812, 4) Michel Torneus Ruotsi 807, 5) Yuhao Shi Kiina 806, 6) Jarrion Lawson USA 805, 7) Emiliano Lasa Uruguay 796, 8) Damar Forbes Jamaika 793, 9) Fabrice Lapierre Australia 791, 10) Deokhyeon Kim Korea 785, ... 16) Arttu Pajulahti Suomi 749.



Ryhmä B: 1) Ruswahl Samaai Etelä-Afrikka 814, 2) Aleksandr Menkov 807, 3) Jianan Wang Kiina 792, 4) Tyrone Smith Bermuda 788, 5) Henry Frayne Australia 788, 6) Juan Miguel Echevarria Kuuba 786, 7) Jeff Henderson USA 784, 8) Kevin Ojiaku Italia 782, 9) Miltiadis Tentoglou Kreikka 779, 10) Ramone Bailey Jamaika 776.



Rahapelit Eurojackpot 31/17



Päänumerot: 18, 39, 44, 46, 47



Tähtinumerot: 4, 6



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 248 969,30 e, 4+2 oikein 5 723,40 e, 4+1 oikein 302,30 e, 4 oikein 136,50 e, 3+2 oikein 58,70 e, 2+2 oikein 20,00 e, 3+1 oikein 20,00 e, 3 oikein 17,10 e, 1+2 oikein 9,00 e, 2+1 oikein 8,50 e



Keno 31/17



Perjantai 4. 8.



Päiväarvonta: 2, 3, 12, 14, 18, 19, 25, 27, 32, 34, 36, 39, 45, 49, 50, 54, 61, 62, 65, 66



Kunkkunumero: 61



Ilta-arvonta: 9, 13, 16, 20, 23, 25, 28, 34, 35, 37, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 63



Kunkkunumero: 25



Perjantai-Jokeri 31/17



Jokerinumero: 3 0 4 9 3 3 2



Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



TV-urheilua Yle TV2



11.40 ja 20.40 Yleisurheilun MM



Ruutu+ Urheilu 1



16.00 Superpesis: Sotkamo-Seinäjoki



Ruutu+ Urheilu 2



15.30 Vaahteraliiga: Saints-Huskies



MTV3



16.30 Kuninkuusravit, Vermo



C More Max



14.30 Kuninkuusravit, Vermo



02.00 PGA Tour: Barracuda Championship



C More Sport 1



13.35, 15.10 ja 16.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Brno



21.00 ja 02.00 Tennis: ATP 500, Washington



Eurosport 1



12.00 ja 20.45 Yleisurheilun MM



18.00 Speedwayn EM-sarja: Hallstavik



Eurosport 2



23.00 Pyöräily: Tour of Utah



Viasat Jalkapallo HD



17.00 Championship: Fulham-Norwich



19.30 Championship: Aston Villa-Hull



01.00 Brasilian liiga: Corinthians-Sport



Viasat Urheilu



14.00 Street Hockey SM: Finaali



18.00 Ligue 1: PSG-Amiens



Viasat Golf



14.00 Women’s British Open



21.00 WGC: Bridgestone Invitational



Motorsport TV



17.30 MotoGP Rookies Cup: Brno