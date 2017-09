Päivän lehti 5.9.2017

Wankel-autosta Frankfurtin autonäyttelyn vetonumero

Frankfurt 4.9. (UPI)

Frankfurtin

Suezilla taisteltiin

Israelilaiset

Pravda arvosteli Shirley Templeä

Entinen

Torajyvän sopimusviljely kannattaa Turun seudulla

Turku 4.9. (STT)

Turun

tämän syksyn autonäyttelyn kiinnostavimmaksi kohteeksi muodostuu varmaankin Länsi-Saksan autosuunnittelijoiden uusin luomus NSU tehtaiden valmistama wankel-moottorilla varustettu loistoauto.Uusi auto, Ro-80, on ensimmäinen suurempaa kokoa oleva kiertomäntämoottorilla varustettu auto. Auton kaksisylinterinen kiertomäntämoottori kehittää noin 130 hevosvoimaa ja antaa sille 180 kilometrin tuntinopeuden.Autoa on valmistettu toistaiseksi 16 kappaletta ja ne muutamat ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat päässeet kokeilemaan tulokasta, ovat antaneet siitä ylistäviä lausuntoja. – – Vaikeutena on vanhoillisten ostajien luottamuksen voittaminen. NSU:n suunnittelijat ilmoittavat, että he ovat onnistuneesti pystyneet ratkaisemaan kahden vuoden kokeilujen aikana, aikaisemmissa wankel-autoissa esiintyneet viat.Wankel-moottorissa, joka on saanut nimensä Felix Wankelin mukaan, on yksi kiertävä mäntä, joka korvaa tavanomaisissa autoissa olevat useamman männät ja sylinterit.ja egyptiläiset joukot kävivät maanantaina kahteen otteeseen usean tunnin ajan tykistötaistelua Suezin kanavan eteläpäässä Port Tawfikin kohdalla.Egyptiläisten ilmoituksen mukaan taistelu alkoi israelilaisten alusten yrittäessä Suezin kanavaan.Israelilaisten ilmoituksen mukaan välikohtaus alkoi egypiläisten ryhtyessä tulittamaan israelilaisten asemia Port Tawfikissa.lapsinäyttelijä Shirley Temple on saanut osakseen elämänsä ehkä huonoimman arvostelun Neuvostoliiton kommunistipuolueen äänenkannattajassa Pravdassa, jossa käsiteltiin hänen päätöstään asettua republikaanien ehdokkaaksi ensi vuoden vaaleissa Yhdysvalloissa.Pravdassa julkaistiin artikkeli, jossa kuvattiin Shirley Templen, nykyisin rouva Charles Blackin esiintymistä lehdistötilaisuudessa ”kauhistuttavaksi kirkumiseksi” ja että ”entinen lapsitähti on nyt päättänyt istuutua sotilaspommikoneen ohjaamoon”.Rouva Black oli sanonut lehdistötilaisuudessa, että presidentti Johnson ei ollut kyllin luja Vietnamin suhteen. Hän ehdotti pohjoiseen suuntautuvien pommitushyökkäysten laajentamista. (Reuter)ympäristöpitäjissä on äskettäin saatu korjatuksi sato maamme erikoisimmilta ja vaikeimmin hoidettavilta sopimusviljelmiltä. Noin sadan hehtaarin alueella täällä on viljelty torajyvää turkulaiselle lääketehtaalle Leirakselle ainakin toistaiseksi korvaamattoman alkaloidin, ergotamiinin valmistusta varten.Viljelyalan tuotosta riittää maastamme ergotamiini vientiin muutamia kymmeniä kiloja, minkä lisäksi tulee täytetyksi kotimaan tarve, noin 5 kiloa.Lääketeollisuus käytti aikaisemmin hyväkseen villiä torajyvää, mutta sisätautilääkkeisiin tarvittavan ergotamiinin kasvava kysyntä on pakottanut siirtymään järkiperäiseen viljelyyn. Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa on torajyväviljelyksiä.HS