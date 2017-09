Päivän lehti 5.9.2017

Skandaalit rapauttavat luottamusta poliisiin

Kaleva

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Turun Sanomien

kirjoittaa, että luottamus poliisiin on yksi oikeusvaltion peruspilareista.”Alle vuoden takaisen tutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Luku oli hämmästyttävä ajatellen sitä, että huumepoliisi Jari Aarnion operointia lain pimeällä puolella oli käsitelty julkisuudessa pitkään ja näkyvästi.””Maailmassa on iso joukko maita, joissa kansalaiset eivät halua olla tekemisissä poliisin kanssa, koska se on korruptoitunut tai vehkeilee rikollisten kanssa.””Aarnion tapaus on räikeydessään poikkeus. Näin lienee lupa olettaa. Viime viikolla julkisuudessa olleet kaksi muuta jupakkaa herättävät kuitenkin kysymyksen, onko poliisin ja syyttäjälaitoksen toiminnassa muitakin isoja ongelmia.””Ensimmäinen uutinen kertoi, että valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen pidätetään virantoimituksesta virkarikosepäilyn takia. Toinen uutinen kertoi korkeisiin poliisiviranomaisiin kohdistuvista virkarikosepäilyistä. Epäiltynä ovat entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero sekä Helsingin entinen ja nykyinen poliisi­komentaja.””On toivottava, että tulehduspesäkkeet tulevat oikeusprosesseissa puhdistetuiksi pohjia myöten. Näiden tapausten jälkeen poliisilla ja oikeuslaitoksella ei ole varaa uusiin skandaaleihin ilman, että luottamus todella alkaa rapista.”mukaan mielen­terveyshoito on liian tiukoilla Turussa.”Kuntaliiton yksitoista suurinta kuntaa kattava selvitys paljastaa, että Turussa psykiatrisen avohoidon resurssit ovat peräti 40 prosenttia eli noin yhdeksän miljoonaa euroa pienemmät kuntien keskiarvoon verrattuna. Potilaita on Turussa enemmän mutta heitä joudutaan hoitamaan niukemmin määrärahoin.””Luvut eivät valitettavasti kerro turkulaisten hoidon poikkeuksellisesta tehokkuudesta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueen ylilääkärin Jyrki Heikkilän mukaan mielenterveysongelmista kärsivien avohoidossa tehdään töitä liian pienillä resursseilla. Myös osastohoidossa Turussa henkilökuntaa on vähän suhteessa potilasmäärään.””Avohoidon riittävyys on avun tarvitsijoiden kannalta olennaista. Jos sairastunut ei pääse hoitoon riittävän ajoissa, kyse on pahimmillaan hengenvaarasta.””Mielenterveysongelmien mittavuudesta kertoo se, että lähetteiden määrä psykiatriseen hoitoon kasvaa Turussa noin 15 prosentin vuosivauhtia. Vaikka toimintaa on pyritty kehittämään ja hoitoonpääsyä nopeuttamaan, jonot ovat kasvaneet.””Riittävän varhaisessa vaiheessa taattu hoito on tärkeää sekä inhimillisesti että yhteiskunnan kannalta. Palveluihin etsitään parannusta toimintoja kehittämällä, sillä resursseja ei ole luvassa lisää. Näin siitä huolimatta, että ylilääkäri Heikkilän mukaan päättäjille on toistuvasti kerrottu mielenterveyshoidon resurssipulasta.”