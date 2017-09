Päivän lehti 5.9.2017

Palautuksia vastustavat saartoivat poliisit vastaanotto­keskuksen asuntoon tunneiksi Jyväskylässä

Poliisit

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Alun

”Perhe pelkää mennä Afganistaniin”

Alaikäisten