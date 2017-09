Päivän lehti 5.9.2017

Diktatuuri pannaan koville – Yhdysvaltojen YK-lähettilään mukaan Kim Jong-un kerjää sotaa

Yhdysvallat

Hätäkokous

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Haley

Kiinan

Venäjän