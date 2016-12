Lentoparkkiyrittäjä on ahdingossa Vantaalla: ”Peltomäki-vyyhdissä syytetty kostaa tuhoamalla firmani”

Päivän lehti 5.12.2016

Vantaan

suuressa lahjusvyyhdissä todistava Jarno Kangas http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jarno%20Kangas pelkää, että syytetty pyrkii kaatamaan hänen yrityksensä. HS:n selvitysten mukaan syytetty Tapio Päivinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tapio%20P%C3%A4ivinen on aktiivisesti toiminut yrityksen jatkoa vastaan.Pysäköintiyritystä Helsinki-Vantaan lentoaseman vieressä johtava Kangas on joulukuussa syyttäjän todistajana Suomen suurimpiin kuuluvassa kuntakorruptiovyyhdissä, joka kietoutuu Vantaan entisen kaupunginjohtajan Jukka Peltomäen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jukka%20Peltom%C3%A4en (sd) ja arkkitehtitoimisto Forma-Futuran ympärille.Kangas todistaa oikeudessa vuokra-asuntoyhtiö VVO:sta eläkkeellä olevaa johtajaa Päivistä vastaan. Tätä syytetään lahjusten ottamisesta Forma-Futuralta. Päivinen on Sdp:n kuntapoliitikko ja kaupungin moottoriratayhtiön entinen toimitusjohtaja. Kankaan Lentopysäköinti P24 on radan naapurissa.”Päivisellä ei ole tähän muuta syytä kuin kosto. Hän haluaa kaikin keinoin savustaa niin, että meillä loppuu liiketoimet. Hän on tuhoamassa firmaa”, Kangas sanoo.HS tavoitti Päivisen, mutta hän ei halunnut puhua asiasta.

Kuntapoliitikot

Tapaaminen

Virkamiesten

Lentopysäköinti P24

ovat kuukausia jarruttaneet yrityksen uutta vuokrasopimusta. Maankäytöstä vastaavat virkamiehet sitä vastoin ovat valmiita uusimaan sopimuksen.Yksi poliitikkojen pääperusteluista on ollut, että tontille tulisi huoltoasema. Asia on esitetty niin, että se palvelisi moottoriradan yleisöä ja asukkaita. Seutulan kyläyhdistykselle asema olisi mieleen.”Ei ole kauppoja, vaan pitää ajaa Kivistöön tai Martinlaaksoon hakemaan kahvipakettikin. Olisimme ikionnellisia huoltoasemasta”, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kaj Bäckström http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kaj%20B%C3%A4ckstr%C3%B6m Asemaa on tuonut voimakkaasti esiin Päivinen, Bäckström kertoo. Päivinen joutui lahjusepäilyjen julki tultua pois ratayhtiöstä. Se ei estänyt häntä järjestämästä tapaamista virastotalossa Tikkurilassa.oli marraskuussa ennen kuin vuokrasopimusta käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa.Paikalla olivat maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hannu%20Penttil%C3%A4 (sd), Bäckström ja Päivinen. Penttilä ja Bäckström kertovat, että aloite oli Päivisen.”Kaupungin tai ainakin Päivisen taholta on paineita, että pitäisi saada huoltoasema siihen, missä on nyt Lentopysäköinti”, Bäckström sanoo.Kyläyhdistys on myös esittänyt tällä perusteella vastustavansa pysäköintiyrityksen jatkoa.Lautakunnan kokouksessa varapuheenjohtaja Timo Karén http://www.hs.fi/haku/?search-term=Timo%20Kar%C3%A9n (kok) vastusti vuokrasopimusta. Yksi perusteluista oli asema.”Olen saanut tietoa, että siihen tulisi mahdollinen huoltoasema. Ei ole tietoa yrittäjistä. Tuotiin esiin, että kyläyhdistys haluaisi siihen huoltoaseman”, Karén sanoo.Päivinen on Karénin tuttu yhteisistä vuosista lautakunnissa. Karén ei halunnut täsmentää, keneltä arvio huoltoasemasta on peräisin. Lautakunta palautti yksimielisesti asian valmisteluun. Lautakunnan jäsen ja Tapio Päivisen tytär Tiina-Maaria Päivinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tiina-Maaria%20P%C3%A4ivinen (sd) jääväsi itsensä.mielestä vuokrasopimusta olisi voinut jatkaa vuoteen 2023. Se on myös Penttilän kanta. Huoltoasema on tulevaisuuden varaus, jonka ei odoteta toteutuvan lähivuosina.”Ne, jotka tekevät päätöksiä poiketen esityksestä – eli luottamusmiehet – kantakoot vastuun ja kertokoot motiivinsa”, Penttilä sanoo.Hän sanoo olevansa tietoinen siitä, että Päivisellä ja Kankaalla on ”voimakas kielteinen suhde toisiinsa”.Yksikään neljästä suuresta huoltoasemayhtiöstä ei ole kiinnostunut tontista lähivuosina. HS tarkisti asian ABC-ketjulta, Nesteeltä, Teboililta ja St1:ltä. Tontti on liian kaukana Kehä III:sta, alueella on jo huoltoasemia, ja liikenne on liian vähäistä.on käyttänyt huomattavasti rahaa tontin kunnostamiseen. Yrityksen taloustilanne on huono, ja Kangas uskoo yrityksensä kaatuvan ilman pitkää vuokrasopimusta.

”Emme ole saaneet sijoittajia sopimuksen puuttuessa. Sen jälkeen kun keskusrikospoliisin tutkintamateriaali tuli julki, prässi minua kohtaan on ollut valtava”, hän sanoo.Vaikeudet ovat virkamiesten tiedossa.”Meille on keskeistä vuokranmaksu. Muut tappiot ovat vain yrittäjän asia. Meillä asia on harkittu”, Penttilä sanoo.