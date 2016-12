Kolmoissurman jälkeen pieni Imatran kaupunki ihmettelee julmuutta: ”Tämä on niin turhaa”

Päivän lehti 5.12.2016

Imatran

Toimittajat

Poliisi

Epäillyllä

Imatran

Pieni kaupunki järkyttyi

Jouluvalot

Kynttilöitä

Asiantuntijat: Surmat hyvin poikkeuksellisia

Hyvinkäällä

Hallitus valmis selvittämään, miten vastaavia tapauksia voidaan ehkäistä

Sipilä

Poliisi kertoo, mitä Imatran ampumistapauksesta tiedetään 147