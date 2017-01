Päivän lehti 6.1.2017

Italian Torinossa esillä oleva karhuveistos on portugalilaisen Bordalo II -taiteilijanimelläkin tunnetun taiteilijan Artur Bordalon kädenjälkeä. Se on tehty kierrätysmateriaaleista. Karhu on osa taitelijan Decomposed-näyttelyä, joka on esillä Square23-galleriassa.