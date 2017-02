Päivän lehti 6.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Freestyle-hiihto Deer Valley, Yhdysvallat:



Miesten kumparelaskun maailmancup:



Parikumparekilpailu: 1) Mikael Kingsbury Kanada... 4) Jimi Salonen Suomi,...22) Topi Kanninen Suomi,...27) Jussi Penttala Suomi,...33) Olli Penttala Suomi.



–Miska Mustonen, Suomi keskeytti.



Maailmancupin pistetilanne: 1) Kingsbury 420,...19) Salonen 68,...34) Jussi Penttala 24, 35) Olli Penttala,...52) Mustonen 2.



Golf Dubai, Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,65 miljoonaa dollaria:



Lopputulokset 72/72 reiän jälkeen, par 72:



269 lyöntiä (19 alle parin): Sergio Garcia Espanja 65-67-68-69,



272 (–16): Henrik Stenson Ruotsi 68-68-67-69,



... 284 (–4): mm. Mikko Ilonen Suomi (jaettu 32. sija) 69-73-72-70.



Hiihto Keuruu, SM-kilpailut, 3. päivän pariviestit (p):



Naiset, 2x3x1,5 km: 1) Lempäälän Kisa 22.01,26 (Leena Nurmi, Aino-Kaisa Saarinen), 2) Oulun HS jäljessä 41,57 sekuntia (Marjaana Pitkänen, Tiia Rantala), 3) Siilinjärven HS –48,10 (Päivi Roivainen, Johanna Ukkola).



Miehet, 2x3x1,5 km: 1) IF Minken 19.05,60 (Juuso Haarala, Matias Strandvall), 2) Vuokatti Ski Team Kainuu –0,13 (Martti Jylhä, Sami Jauhojärvi), 3) Pyhäjärven Pohti –0,19 (Lasse Paakkonen, Heikki Korpela).



Soldier Hollow, Yhdysvallat:



Nuorten MM-kilpailut:



Maastohiihto: U23 naisten yhdistelmäkilpailu 7,5 km (p)+7,5 km (v): 1) Lotta Udnes Weng Norja 40.50,9, 2) Johanna Matintalo Suomi jäljessä 3,8 sekuntia, 3) Jana Kirpitshenko Venäjä –13,9,...11) Anna-Kaisa Saari Suomi –57,7,...18) Katri Lylynperä Suomi –2.17,1.



–Andrea Julin keskeytti.



U23 miesten yhdistelmäkilpailu 15 km (p)+15 km (v): 1) Aleksander Bolshunov Venäjä 1.15.31,5,...20) Markus Vuorela Suomi –4.05,8,...22) Joel Ikonen Suomi –4.39,1.



–Joni Mäki keskeytti.



Yhdistetty, HS100-mäki+5 km hiihto: 1) Vinzenz Geiger Saksa 12.14,9, 2) Arttu Mäkiaho Suomi –22,6, 3) Laurent Muhlethaler Ranska –23,9,...31) Wille Karhumaa Suomi –2.36,3, 32) Atte Kettunen Suomi –2.39,2,....39) Mikko Hulkko Suomi –3.17,5.



Pyeongchang, Etelä-Korea, maailmancupin kilpailut:



Pariviestit:



Miehet, 6 x 1,5 km (v): 1) Venäjä (Andrei Parfenov, Gleb Retivih) 19.34,11, 2) Ranska (Baptiste Gros, Lucas Chanavat) jäljessä 0,03 sekuntia, 3) Venäjä 2 (Artem Maltsev, Nikita Kriukov) –5,52, 4) USA –24,23, 5) Suomi (Antti Ojansivu, Lauri Vuorinen) –34,56, 6) Ruotsi –40,17, 7) Valko-Venäjä –45,36, 8) Ruotsi 2 –52,26, 9) USA 2 –54,85, 10) Saksa –55,13.



Naiset, 6 x 1,4 km (v): 1) Ruotsi (Elin Mohlin, Maria Nordström) 20.37,11, 2) Norja (Anna Svendsen, Silje Öyre Slind) –1,71, 3) USA (Sophie Caldwell, Ida Sargent) –6,11, 4) USA 2 –6,46, 5) Slovenia –14,46, 6) Norja 2 –35,20, 7) Venäjä 2 –43,67, 8) Valko-Venäjä –48,25, 9) Saksa –1.01,85, 10) Ruotsi 2 –1.42,85.



–Suomen joukkue Mona-Liisa Nousiainen ja Susanna Saapunki eivät ottaneet osaa kilpailuun.



Lahti, Finlandia-hiihto, 50 km (v):



Miehet: 1) Risto Uusivirta Haapajärvi 2.03,56, 2) Vesa Kallio Valkeakosken Haka jäljessä 13,6 sekuntia, 3) Heikki Palosaari Joensuu –47,9, 4) Tino Tiilikainen Vuokatti –59,3, 5) Remi Lindholm –1.44,7.



Naiset: 1) Sini Alusniemi Jyväskylä 2.17.15,1, 2) Olesja Gusenkova Venäjä –8.24,4, 3) Marja Paatero Helsinki –11.13,6, 4) Maija Oravamäki Oulun Hiihtoseura –11.24,5, 5) Johanna Lindholm –15.13,9.



Jalkapallo Englannin Valioliiga sunnuntaina:



Manchester C–Swansea 2–1 (1–0)



11. Gabriel Jesus 1–0, 81. Gylfi Sigurdsson 1–1, 90. Jesus 2–1.



Yleisöä: 54065.



Leicester–Manchester U 0–3 (0–2)



42. Henrik Mkhitaryan 0–1, 44. Zlatan Ibrahimovic 0–2, 49. Juan Mata 0–3.



Yleisöä: 32072.



Espanjan liiga:



Sevilla–Villarreal 0–0, Gijon–Alaves 2–4, Sociedad–Osasuna myöh., Celta Vigo–Real Madrid peruutettu.



Jääkiekko NHL:



Montreal–Washington 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)



Philadelphia–Los Angeles ja. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)



Colorado–Winnipeg 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)



C: Mikko Rantanen 0+1, W: Joel Armia 0+1.



Boston–Toronto 5–6 (1–1, 2–3, 2–2)



B: Tuukka Rask 10/14 torjuntaa, pois maalilta ajassa 30.15.



Buffalo–Ottawa 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)



B: Rasmus Ristolainen 0+1.



Tampa Bay–Anaheim vl. 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)



NY Islanders–Carolina ja. 4–5 (1–1, 2–3, 1–0, 0–1)



C: Teuvo Teräväinen 1+0.



Columbus–New Jersey 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)



St. Louis–Pittsburgh 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)



Nashville–Detroit 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)



N: Pekka Rinne 18/19 torjuntaa.



Dallas–Chicago 3–5 (0–0, 1–2, 2–3)



D: Kari Lehtonen 31/35 torjuntaa



Vancouver–Minnesota 3–6 (1–2, 2–3, 0–1)



M: Mikael Granlund 3+1, Mikko Koivu 1+1.



San Jose–Arizona vl. 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)



KHL:



Barys Astana–Riian Dinamo 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)



Jugra Hanti-Mansijsk–Minskin Dinamo vl. 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1)



Avtomobilist Jekaterinburg–Jokerit 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)



Medvescak Zagreb–Vitjaz 3–5 (0–2, 2–1, 1–2)



Jääpallo Sandviken, Ruotsi:



Miesten MM-kilpailut:



Loppuottelu: Ruotsi–Venäjä 4–3 (1–3)



Pronssiottelu: Suomi–Norja 11–1 (4–1)



Koripallo Miesten Korisliiga:



Kouvot–Kauhajoki 80–86 (42–40)



Käsipallo Miesten SM-liiga:



Dicken–Siuntio 28–19 (14–10)



Lentopallo Miesten Mestarusliiga:



Sampo–Loimu 3–1 (25–19, 25–23, 30–32, 26–24)



PerPo–Hurrikaani 2–3 (18–25, 19–25, 25–23, 25–23, 12–15)



Vantaa Ducks–Isku 3–1 (25–22, 17–25, 25–19, 25–23)



Tiikerit–Liiga-Riento 3–0 (25–12, 25–16, 25–19)



Mäkihyppy Oberstdorf, Saksa:



Miesten maailmancupin kilpailu, lentomäki (HS225): 1) Stefan Kraft Itävalta 232,6 pistettä (235,5 metriä), 2) Andreas Wellinger Saksa 220,0 (238), 3) Jurij Tepes Slovenia 215,1 (228), 4) Peter Prevc Slovenia 213,0 (224,5) ja Daniel-Andre Tande Norja 213,0 (225,5)



... 25) Janne Ahonen Suomi 182,5 (204).



Kilpailussa hypättiin vain yksi kierros tuuliolosuhteiden takia.



Hinzenbach, Itävalta:



Naisten maailmancupin kilpailu (HS94): 1) Sara Takanashi Japani 254,8 pistettä (89–92 metriä), 2) Carina Vogt Saksa 250,0 (88–91), 3) Maren Lundby Norja 245,2 (85,5–89,5), 4) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 243,3 (86–89), 5) Katharina Althaus Saksa 242,2 (86–87,5), 6) Chiara Hölzl Itävalta 240,8 (86–87,5),... 15) Julia Kykkänen Suomi 212,0 (79,5–80).



Maailmancupin pistetilanne 14/19 kilpailun jälkeen: 1) Takanashi 1195, 2) Yuki Ito Japani 928, 3) Lundby 789,... 24) Kykkänen 104.



Salibandy Miesten liiga:



SalBa–SPV 1–6 (0–1, 1–1, 0–4)



M-Team–LASB 11–5 (1–2, 3–2, 7–1)



Tennis Tbilisi, Georgia:



Miesten maajoukkuekisa Davis cup, Euroopan/Afrikan lohkon 2. ryhmän avauskierrosta:



Georgia–Suomi 3–2



Sunnuntain kaksinpelit: Nikoloz Basilashvili G–Emil Ruusuvuori S 6–2, 6–4, 6–4, George Tsivadze G–Patrik Niklas-Salminen S 6–4, 7–5, 5–7, 0–6, 7–6 (7–5).



Suomi pelaa seuraavaksi huhtikuussa kotona Madagascaria vastaan.



Yhdistetty Pyeongchang, Etelä-Korea:



Maailmancupin kauden 17/23 kilpailu (HS140-mäki+10 km hiihto), lopputulokset: 1) Johannes Rydzek Saksa 26.14,0, 2) Eric Frenzel Saksa sama aika, 3) Mario Seidl Itävalta jäljessä 19,0 sekuntia, 4) Fabian Riessle Saksa –38,3, 5) Manuel Faisst Saksa –44,3, 6) Tim Hug Sveitsi –53,4, 7) Philipp Örter Itävalta –1.05,5, 8) Akito Watabe Japani –1.05,8, 9) Ilkka Herola Suomi sama aika, 10) Jan Schmid Norja –1.16,0,



11) Eero Hirvonen Suomi –1.18,9,... 19) Leevi Mutru Suomi –2.31,1.



Maailmancupin pistetilanne: 1) Rydzek 1390, 2) Frenzel 1354, 3) Riessle 949, 4) Watabe 646, 5) Seidl 586, 6) Björn Kircheisen Saksa 540, 7) Herola 396, ...10) Hirvonen 338,



...32) Mutru 103,... 47) Arttu Mäkiaho Suomi 15, 48) Hannu Manninen 13.



Yleisurheilu Turku, Varsinais-Suomen avoimet hallimestaruuskilpailut:



Naiset, seiväs: 1) Saga Andersson Esbo IF 420 (hallikauden maailman kärkitulos 17-vuotiaiden ikäluokassa).



Rahapelejä Keno 5/17



Sunnuntai 5. 2.



Päiväarvonta: 1, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 16, 31, 33, 36, 51, 52, 55, 57, 59, 60, 64, 65, 66. Kunkkunumero: 52



TV-urheilua MTV Max



19.10 Ravit: Toto4, Joensuu



Eurosport 1



09.30 Universiadit: Hiihto



21.00 Snooker: World Grand Prix



Eurosport 2



09.00 Universiadit: Alppihiihto



21.15 2. Bundesliiga: Stuttgart-Düsseldorf



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 La Liga: Granada-Las Palmas



Viasat Urheilu



02.05 NHL: New Jersey-Buffalo



Viasat Sport



02.05 NHL: NY Islanders-Toronto



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



18.30 KHL: Sotshi-Torpedo



02.05 NHL: Philadelphia-St. Louis