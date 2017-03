Päivän lehti 6.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Elämme asumisen kannalta eriytymisen aikaa. Ihmiset joutuvat työnsaannin pakottamina muuttamaan suurempiin kasvukeskuksiin taantuvilta kotiseuduiltaan. Seurauk­sena on, että paikkakunnilla, joissa töitä on, asuntoja on kysyntään nähden vähän. Muuttotappioalueella tilanne on päinvastainen.



Kysynnän ja tarjonnan laki kohteleekin epäoikeudenmukaisesti työn takia muuttavaa. Ke­hityksen kannalta olisi tärkeää, ettei asunnon vaihdon ongelma olisi esteenä työllistymiselle.



Mitä valtiovalta voisi tehdä? Työllistymissyistä tappiokaupan tehneen asunnon ostajan voisi vapauttaa varainsiirtoverosta ja sallia täysimääräiset korko­vähennykset määrävuosiksi tappioon suhteutettuna. Rahat tähän valtio voisi saada verottamalla kohtuullisesti kasvu­keskuksissa voitollisesti tehtyjä asuntokauppoja. Näiden asuntojen suureen voittoon vaikuttaa osaltaan valtion tukema ­infrastruktuuri.



Ihmisten suurin panostus on yleensä välttämätön asunto, jol­le kuuluisi valtion suoja. Pitkällä aikavälillä valtion tasaustoimet rauhoittaisivat asuntomarkkinoita kaikkien hyödyksi.



Lippo Lapola



Espoo