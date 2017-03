Päivän lehti 6.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Liiketilojen määrä kasvaa pääkaupunkiseudulla hurjaa vauhtia. Rakenteilla on lähes kolminkertainen määrä tiloja viime vuonna valmistuneeseen liiketilaan verrattuna.



Tiedot käyvät ilmi kiinteistösijoitusalan konsulttiyhtiö Catellan markkinakatsauksesta.



Sen mukaan nyt on tyyntä myrskyn edellä. Redi Helsingin Kalasatamassa valmistuu ensi vuonna, ja rakenteilla ovat myös Triplan ja länsimetron asemien kauppakeskukset. Vuonna 2016 pääkaupunkiseudulle valmistui 83 000 neliötä uutta liiketilaa, mutta vuodenvaihteessa sitä oli rakenteilla peräti 233 000 neliötä.



Tyhjän liiketilan määrä pääkaupunkiseudulla nousi toisella vuosipuoliskolla noin 40 000 neliöllä. Vajaakäyttöaste on katsauksen mukaan kuitenkin edelleen melko maltillinen 5,3 prosenttia.



Liiketilojen rajun lisääntymisen kannalta on huono uutinen se, että kaupan liikevaihto jatkoi Helsingin seudulla laskuaan loppuvuodesta.



Kokonaismyynnin las­kusta huolimatta päivit­täistavaroiden myynti kasvoi erityisesti suurissa yksiköissä, kiitos aukioloaikojen vapauttamisen. Pienmyymälät sen sijaan menettivät myyntiään yli 10 prosenttia viime vuonna.



Kaikista kiinteistökaupoista osuuttaan kasvattivat eniten asuntokiinteistöjen kaupat. Asuntokokonaisuuksien osuus koko kauppavolyymista oli viime vuonna 38 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 23 prosenttia. Isoja kauppoja olivat muun muassa Y-Säätiön VVO:lta ostamat lähes 9 000 Ara-vuokra-asuntoa, Elon YH Kodeilta ostamat 1 800 asuntoa ja Saton SVK Yhtymältä ostamat 1 255 asuntoa.



Asuntomarkkinassa aktiivisia toimijoita olivat pääasiassa kotimaiset sijoittajat. Ulkomaisten sijoittajien osuus asuntosalkuissa oli vain noin 11 prosenttia, kun muissa tilatyypeissä heidän yhteenlaskettu osuutensa kaupoissa oli 44 prosenttia.



Kaikkien kiinteistökauppojen volyymista ulkomaisten sijoittajien osuus putosi 32 prosenttiin vuonna 2016 edellisvuoden 45 prosentista. Ulkomaisten sijoittajien joukko on kuitenkin monipuolistunut.



Catellan mukaan kiinteistökauppojen volyymin uskotaan säilyvän korkealla tasolla lähitulevaisuudessa.



Tyhjän toimistotilan määrä nousi pääkaupunkiseudulla viime vuoden toisen vuosipuoliskon aikana 34 000 neliöllä. Tyhjentynyttä toimistotilaa on 1,2 miljoonaa neliötä. Vajaakäyttöaste, lähes 14 prosenttia, on suurempi kuin koskaan ennen.



Tyhjästä tilasta huolimatta toimistorakentaminen jatkuu voimakkaana pääkaupunkiseudulla. Vuodenvaihteessa uutta toimistotilaa oli rakenteilla noin 111 500 ne­liötä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 31 000 neliötä.



Kiinteistökaupan koko nousi Suomessa vuonna 2016 kaikkien aikojen ennätystasolle, 7,1 miljardiin euroon. Edellisvuonna lukema oli 5,2 miljardia.