Helsingin katupuhdistustyöt ovat päässeet alkamaan poikkeuksellisen aikaisin ja ne saataneen tehdyksi vappuun mennessä. Penkkejä on alettu ajaa paikoilleen puistoihin ja puiden ja pensaiden kunnostus on päässyt käyntiin.



Katupuhdistustyöt on käynnistetty heti, kun katujen hiekka on sulanut. Hiekka ajetaan tänä keväänä Huopalahden kaatopaikan tientäytteeksi, roskat ajetaan itse kaatopaikalle, kertoi insinööri Veikko Kiviniemi kaupungin rakennusviraston puhtaanapito-osastolta.



– Katujen puhdistukseen on kiinnitetty noin 350 työntekijää. Pyrimme saamaan kadut puhtaiksi vappuun mennessä. Puistojen puhdistus ei ole vielä päässyt täydellä teholla käyntiin, sillä nurmikot ovat märkiä.



– Puut, pensaat ja kukkaistutukset näyttävät selvinneen talvesta erittäin hyvin, kertoi kaupunginpuutarhuri Jonne Törmä. — Kesäisin työskentelee puistoissa noin 650 ihmistä.



Martin Luther King: USA suurin väkivallan aiheuttaja maailmassa New York, 5. 4. (AP) Yhdysvaltain kansalaisoikeus taistelija johtaja tri Martin Luther King sanoi tiistaina, että Yhdysvallat on maailmanvallankumouksessa väärällä puolella ja kehotti myöntämään, että ”me olemme olleet väärässä Vietnamin seikkailumme alusta lähtien”.



Hän kutsui Yhdysvaltoja ”suurimmaksi väkivallan aiheuttajaksi nykypäivän maailmassa” ja vaati suurempaa ymmärtämystä kehitysmaita kohtaan.



King sanoi puhuvansa ”Jumalan lapsena” ja ”maailmankansalaisena”. ”Kun olen kulkenut epätoivoisten, hylättyjen ja vihaisten nuorten miesten keskuudessa, olen sanonut heille, että Molotovin koktailit ja kiväärit eivät ratkaise heidän ongelmiaan”, King sanoi, ”ja korostanut vakaumustani, että merkittävimmät sosiaaliset muutokset saadaan aikaan ei-väkivaltaisen toiminnan avulla”.



”Mutta he kysyivät aivan oikeutetusti: entäpä Vietnam? He kysyivät, eikö kansakuntamme käytä parhaillaankin suunnattomasti väkivaltaa ratkaistakseen omat ongelmansa ja saadakseen aikaan haluamiaan muutoksia.”



”Heidän kysymyksensä osui asian ytimeen, ja tiedän, etten voisi koskaan nostaa ääntäni ghettojen sorrettujen väkivaltaa vastaan, ellen ole ensin puhunut suoraan väkivallan suurimmalle aiheuttajalle nykypäivän maailmassa – omalle hallituksellemme.”



King vaati Yhdysvaltoja ryhtymään aloitteisiin sodan lopettamiseksi ja toisti aikaisemmat viisi suositustaan, joihin kuuluu yksipuolinen tulen lopettaminen, pommitusten lopettaminen ja neuvottelujen aloittaminen Vietkongin kanssa.



Hän vaati myös ihmisiä vastustamaan yleistä asevelvollisuutta.



”Neuvostoliitolle suotiin lisäaikaa” (Hels. San. kirjeenvaihtajalta) Lontoo, 5. 4. (Olli Kivinen)



Englannin talouselämän pää-äänenkannattaja Financial Times julkaisi keskiviikkona Helsinkiin lähetetyn kirjeenvaihtajan uutisen Suomen ydinvoimahankkeesta luopumisesta.



Kirjeenvaihtaja lainaa suomalaisia ydinvoima-asiantuntijoita ja kirjoittaa, että tosiasiassa oli kysymys politiikasta: ”Neuvostoliitto ei ole vielä siinä asemassa, että se pystyisi antamaan asianmukaisen tarjouksen. Viimeksi kuluneiden kahden kuukauden viivyttely johtuu yksinkertaisesti ajan suomisesta Suomen itäiselle naapurille, sillä asiaan liittyy myös arvovaltatekijöitä”.



Aikaisemmin kirjoittaja toteaa, että Imatran Voima oli päättänyt teknillisillä ja taloudellisilla perusteilla, että urakan pitäisi langeta AEG:lle tai Westinghouselle.



Sanoma Osakeyhtiö perusti oman ammattioppilaitoksen Sanoma Osakeyhtiö perusti oman ammattioppilaitoksen Helsingissä keskiviikkona henkilökunnan keskitetyn perus- ja jatkokoulutuksen edistämiseksi.



Laitos, jonka nimi on Sanoma Osakeyhtiön Opisto, käsittää graafisen koulutusosaston toimitusosaston ja kurssikoulutusosaston, jolla keskitytään kustannusalan myyntimiesten ja konttorihenkilökunnan erikoisopetukseen.



Opiston varsinainen toiminta alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Opiston rehtoriksi nimitettiin keskiviikkona dipl.ins. Seppo Vuorio.

