Torstain elokuvia

Päivän lehti 6.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pinsiön parooni ★



(Suomi 1962) Edvin Laineen komediassa työläisperhe havittelee omaa taloa. Pääosassa koheltaa Eero Roine. TV1 klo 13.25



Junior ★★



(USA 1994) Hedelmällisyystutkija (Arnold Schwarzenegger) tulee raskaaksi. Emma Thompsonia hävettänee, että hän on suostunut mukaan Ivan Reitmanin koko perheen komediaan. TV5 klo 21.00



Rikos ja rangaistus ★★★



(Suomi 1983) Teurastamon työntekijä Rahikainen (Markku Toikka) murhaa liikkeenharjoittajan. Aki Kaurismäki ohjasi ensimmäisen soolonsa päivittämällä pätevästi Dostojevskin vuonna 1866 ilmestyneen samannimisen klassikkoromaanin 1980-luvun alun Suomeen sijoittuvaksi draamaksi. (K12) Teema klo 21.50



Jutun loppu ★★★



(USA 1999) Kirjailijalla (Ralph Fiennes) on suhde naimisissa olevan naisen kanssa toisen maailmansodan aikaisessa Lontoossa. Neil Jordan filmatisoi Graham Greenen samannimisestä vuonna 1951 ilmestyneestä omaelämäkerrallisesta romaanista nostalgisen draaman siirtäen painopistettä pois katolisesta uskosta. Tunteikkaan soundtrackin on säveltänyt Michael Nyman. (K12) Kutonen klo 22.00