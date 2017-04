Päivän lehti 6.4.2017

Sanomalehtien

Tutkimuksessa

Naisten

Vihreitä,

Kovin

paperi- tai verkkoversio on äänestäjien mielestä suosituin tapa hankkia tietoa kuntavaaleista.Kaksi kolmesta suomalaisesta sanoo, että sanomalehti on joko käytetyin tai paras väline etsiä tietoa äänestyspäätösten tueksi. Toiseksi eniten käytetty keino ovat keskustelut läheisten, ystävien ja tuttavien kanssa.Tuttavat ja ystävät ovat selvästi suositumpi tietolähde kuin sosiaalinen media kuten Facebook tai Twitter. Sosiaalista mediaa keskeisenä äänestyspäätökseen vaikuttavana tietolähteenä pitää 31 prosenttia äänestysikäisistä.Television vaalikeskustelut ja tentit on merkittävä lähde 52 prosentille.Tutkimuksen toteutti Helsingin Sanomien pyynnöstä Kantar TNS.kysyttiin erikseen vaalikoneiden tärkeydestä äänestyspäätöksissä. Kymmenen prosenttia äänestäjistä oli sitä mieltä, että vaalikoneet ovat erittäin tärkeitä. Melko tärkeitä ne ovat 42 prosentin mielestä. Vaalikoneet vaikuttavat siis tavalla tai toisella joka toisen äänestyspäätökseen.Vaalikoneiden merkitys on kasvussa. Eduskuntavaaleissa 2015 niitä piti tärkeinä 36 prosenttia äänestäjistä, mikä on kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin nyt.ja miesten käsitykset vaalien tietolähteistä ovat melko samanlaiset. Tosin naiset käyttävät kaikkia muita lähteitä enemmän kuin miehet paitsi ehdokkaiden tapaamisia joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla ja puhelimella.Mitä nuorempi kansalainen, sitä tärkeämpi rooli sosiaalisella medialla on. Silti ainoastaan 18–24-vuotiaiden joukossa sosiaalinen media on noussut yhtä suosituksi kuin sanomalehdet.Sosiaalista mediaa ja sanomalehtiä keskeisempää nuorimmille äänestysikäisille ovat tuttavat, ystävät ja läheiset.perussuomalaisia ja vasemmistolaisia äänestäville sosiaalinen media on merkittävämpi lähde kuin muita puolueita äänestäville.Vihreitä äänestävistä 46 prosentille sosiaalinen media on tärkeä tiedonlähde. Perussuomalaisista näin ajattelee 40 prosenttia ja vasemmistoliittolaisista 39 prosenttia.Myös näissä ryhmissä sanomalehti, läheiset ja television tentit ovat sosiaalista mediaa selvästi tärkeämpi tiedonlähde.suuria eroja eri puolueiden kannattajien tavassa etsiä tietoa ei kuitenkaan ole.Ainoa selkeä poikkeus ovat vihreitä äänestävät, joiden mielestä vaalikoneet ovat sanomalehtiäkin tärkeämpi tapa hankkia tietoa äänestyspäätöksen tueksi.Kaikissa muissa ryhmissä sanomalehden eri versiot ovat suosituimmat tavat hankkia vaalitietoa.