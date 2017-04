Päivän lehti 6.4.2017

Kalevan mukaan Pietarin metroisku langetti terrorismin varjon 150 kilometrin päähän Suomen kaakkoisrajasta.



”Vaikka Moskova on vallan tärkein lin­nake, Pietari on entinen pääkaupunki ja presidentin ja pääministerin kotikaupunki. Isku Pietariin on isku Venäjän ytimiin.”



”Olivat puolentoistakymmentä siviiliä surmanneen tekijän motiivit mitkä tahansa, tapaus kasaa paineita presidentti Vladimir Putinin niskaan. Kun maan kansalaisille on vuosien ajan kerrottu, että terrori-iskut ovat Länsi-Euroopan suurkaupunkien vitsaus, nyt tuhotyöt ottivat jälleen jalansijaa äiti Venäjällä.”



”Kansalaisten turvallisen elämän takaaminen kuuluu valtioiden perustehtäviin. Iskun viillot ihmisten mielissä ovat nyt syvät muuallakin kuin Pietarissa.”



Karjalainen kirjoittaa, että isku Pietarin sydämeen oli samalla tavoin raukka­mainen teko kuin viimevuotiset iskut Brys­selin lentoasemalle ja metroon.



”Jos radikaalin islamin käyttämän terrorismin nimissä länsimaat ja Venäjä tuomitsevat islaminuskon tai lisäävät muulla tavoin raja-aitojaan islamilaiseen maailmaan, on se juuri sitä, mitä terroristit tavoittelevat. He haluavat horjuttaa yhteiskuntajärjestystä myös islamilaisissa maissa saadakseen itse niistä jalansijaa.”



”Vaikka presidentti Putinin hallinto näyttää sekin haluavan horjuttaa länsimaista demokratia- ja ihmisoikeus­käsitystä sekä länsimaiden liberaaleja arvoja, ei ole sentään syytä epäillä, että sillä itsellään olisi muuta osuutta Pietarin iskuun kuin se, miten se on toiminut sotilaallisesti muun muassa Lähi-idässä. Putin ei tarvitse entistä enempää ulkoisia vihollisia vahvistaakseen jo nyt ehdottoman vahvaa asemaansa.”



Savon Sanomat toteaa, että Venäjällä terrorismi voi johtua ja on johtunut ­monesta syystä.



”Suurvallalla on oma sisäinen ruuti­tynnyrinsä Pohjois-Kaukasuksella, Tšet­še­niassa ja Dagestanissa, joiden itsenäisyystaistelijoita on vuosikaudet yritetty saada kuriin armottomin ottein. Reuna-alueiden kapinaliikkeissä separatistiset ja islamistiset motiivit kietoutuvat yhteen. Uutta terrorismin aaltoa on odotettu Lähi-idän suunnalta sen jälkeen, kun Venäjä alkoi aktiivisesti puuttua Syyrian sisällissotaan puolitoista vuotta sitten.”



Pohjalainen arvioi, että terroriuhan laajeneminen Länsi-Euroopasta Venäjälle näkyy varmasti politiikassa.



”On kuohuttavaa ja outoa, että isku tapahtuu lähes yhtä aikaa Venäjän op­positiomielenosoitusten kanssa. Pelon ilma­piiri ja halu kurinpalautukseen ko­koavat väkeä presidentti Vladimir Putinin taakse.”



”Varmaa on, että taistelu terrorismia vastaan yhdistää tämän jälkeen itää ja länttä. Terrorismin uhka voi olla jopa liennyttäjä, vaikka ajatus kylmää.”