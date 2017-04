Tuloksia, rahapelejä ja torstain tv-urheilua

Päivän lehti 6.4.2017

Freestyle Chiesa in Valmalenco, Italia:



Nuorten MM-kisat: Parikumpareet:



Pojat: 1) Riku Voutilainen Suomi 360, 2) Thomas Schöfield Saksa 288, 3) Jack Kariotis USA 216,... 10) Miska Mustonen Suomi 93,60.



Tytöt: 1) Olivia Giaccio USA 360, 2) Nora Lodön Norja 288, 3) Anastasia Smirnova Venäjä 216,



... 14) Riikka Voutilainen Suomi 64,80, 15) Kreeta Holopainen Suomi 57,60.



Jalkapallo Englannin Valioliiga tiistaina:



Burnley–Stoke 1–0 (0–0), Leicester–Sunderland 2–0 (0–0), Manchester United–Everton 1–1 (0–1), Watford–West Bromwich 2–0 (1–0).



Espanjan liiga:



Athletic Bilbao–Espanyol 2–0, Atletico Madrid–Real Sociedad 1–0, Real Betis–Villarreal 0–1.



Jääkiekko Liiga:



1. välieräottelu:



KalPa-JYP 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)



Mestis:



5/7 välierä:



TuTo Hockey–K-Vantaa 4–0 (0–0, 2–0, 2–0). Voitot 2–3.



Plymouth, Michigan:



Naisten MM-kisojen puolivälierät:



Suomi–Ruotsi 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)



NHL:



Boston–Tampa Bay 4–0. B: Tuukka Rask 28/28 torjuntaa. New Jersey–Philadelphia ja. 1–0. Pittsburgh–Columbus 4–1, Toronto–Washington 1–4, Ottawa–Detroit 2–0, St. Louis–Winnipeg 2–5, S: Jori Lehterä 1+0, W: Patrik Laine 2+0. Nashville–NY Islanders ja. 1–2 . N: Pekka Rinne 30/32 torjuntaa. Minnesota–Carolina 5–3, Dallas–Arizona ja. 3–2. D: Julius Honka 1+0, Antti Niemi 24/26 torjuntaa. Colorado–Chicago ja. 4–3, Anaheim–Calgary 3–1, Los Angeles–Edmonton 6–4, San Jose–Vancouver 3–1. SJ: Joonas Donskoi 0+2.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga, välierien 2. ottelut (4 voitolla finaaleihin):



PerPo–Hurrikaani 0–3 (26–28, 18–25, 15–25). Hurrikaani johtaa voitoin 2–0.



Sampo–VaLePa 0–3 (22–25, 25–27, 15–25). VaLePa johtaa voitoin 2–0.







Naisten Mestaruusliiga, 1. pronssiottelu (2 voitolla SM-pronssia):



OrPo–Kuusamo 3–1 (22–25, 25–22, 25–21, 28–26). OrPo johtaa voitoin 1–0.





Painonnosto Split, Kroatia:



EM-kilpailut:







63 kg: 1) Loredana Toma Romania 226 kg (tempaus 100+työntö 126), 2) Tatjana Alejeva Venäjä 223 (98+125), 3) Tima Turjeva Venäjä 218 (97+121),... 7) Anni Vuohijoki Suomi 201 SE (90+111 SE),... 10) Saara Leskinen Suomi 191 (84+107).



Raviurheilu Vermo:



4. lähtö, Toto65-1, lv 1609 m: 1) Sylvie De Vie/Tapio Perttunen 13,2a (6,24), 2) Amaretto Scoop 13,3a (1,63).3) Remote Control 13,5a (12,02).4) Moonlight Cloud 13,5a (31,16).poissa: 2, 9. Toto (8-1-4): 6,24 1,41-1,30-1,79 4,51.



5. lähtö, Toto65-2, sh 3100 m Sisusarja: 1) I.P. Sankari/Teemu Okkolin 28,1 (15,74), 2) Juliette Lax 29,0 (1,26).3) Vihjeen Veto 29,1 (33,28).4) Holari 28,6 (37,07). Toto (8-6-4): 15,74 2,13-1,22-2,33 6,54.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Arctic Ile/Pekka Korpi 13,8a (3,25), 2) Broidi 14,1a (4,2).3) Tiger Ecus 14,2a (4,48).4) Luckyline Krok 14,2a (20,01).poissa: 8. Toto (1-2-10): 3,25 1,38-1,52-1,58 5,41. Toto4 voitto-osuus: 3,30.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Dreambow/Hannu Torvinen 13,8a (7,57), 2) Agnese 14,4a (3,32).3) Flynn Boko 14,4a (3,34).4) Alvena Sonja 14,4a (83,52). Toto (12-1-5): 7,57 2,47-1,51-1,50 12,02. Toto4 voitto-osuus: 19,40. Troikka: 118,71.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Lessons In Love/Antti Teivainen 15,5a (1,63), 2) Rose Coger 15,5a (35,64).3) Judy's Love Girl 16,0a (45,36).4) Amber Kemp 16,0a (7,79). Toto (10-7-11): 1,63 1,36-3,55-6,23 12,91.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Flash Spruce/Tuomas Pakkanen 14,4a (9,04), 1) BWT Angryman/Antti Teivainen 14,4a (36,07), 3) Tiger Shark 14,4a (26,28).4) Pope 14,5a (3,41).poissa: 8. Toto (4/11-2): 18,03 3,14/12,80-6,58 228,03. Toto4 voitto-osuus: 81,10. Troikka: 5945,35. Päivän Duo: 10-11, kerroin: 28,56.



Toto65 pelivaihto 236134,50 e, voitto-osuus 2873,80 e



Salibandy Miesten liiga, välierien 3. ottelu (4 voitolla finaaleihin):



Classic–Happee 9–7 (3–1, 3–0, 3–6)



Classic johtaa voitoin 3–0.



Seuraava ottelu: 8.4. Happee–Classic.



Rahapelejä Keno 14/17



Keskiviikko 5. 4.



Päiväarvonta: 2, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 38, 41, 42, 43, 55, 63, 69, 70. Kunkkunumero: 70.



Ilta-arvonta: 3, 5, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 50, 51, 52, 55, 60, 69. Kunkkunumero: 60



Tv-urheilua Yle TV2



22.35 Jääkiekon naisten MM: välierä



Nelonen



18.30 Liiga: HIFK-Tappara, 2. välierä



Ruutu+ Urheilu 1



22.00 Golf: The Masters



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: HIFK-Tappara, 2. välierä







C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Kuopio



05.00 F1: Vapaat harj., Kiina



C More Sport 1



20.15 SHL: Frölunda-Brynäs, 3. välierä



Eurosport 1



16.30 Pyöräily: Baskimaan ympäriajo



18.30 ja 21.00 Painonnoston EM



Viasat Jalkapallo HD



20.30 La Liga: Eibar-Las Palmas



22.30 La Liga: Valencia-Celta Vigo



Viasat Urheilu



20.45 Koripallon Euroliiga



02.05 NHL: Columbus-Winnipeg



Viasat Sport



02.05 NHL: Boston-Ottawa



05.35 NHL: Los Angeles-Calgary



Viasat Jääkiekko HD



02.05 NHL: Carolina-NY Islanders



05.05 NHL: Anaheim-Chicago



Viasat Hockey



02.35 NHL: Toronto-Tampa Bay



05.35 NHL: San Jose-Edmonton