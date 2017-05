Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 6.5.2017

Jalkapallo Eurooppa-liiga: Välierien 1. ottelut:



Celta Vigo, Espanja–Manchester United, Englanti 0–1.



Jääkiekko Pariisi/Köln: Miesten MM-kisat, 1. päivä:



Lohko B:



Suomi–Valko-Venäjä 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)



Tshekki–Kanada myöhemmin.



Lohko A:



Ruotsi–Venäjä vl. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)



USA–Saksa myöhemmin.



NHL:n pudotuspelien 2. kierros, 4/7 ottelut:



New York Rangers–Ottawa 4–1 (1–0, 2–0, 1–1), voitot tasan 2–2.



Paini Novi Sad, Serbia: EM-kilpailut, 4. päivä:



Vapaapaini:



70 kg, neljännesvälierät: Zsombor Gulyas Unkari–Jere Kunnas Suomi 6–0.



125 kg: Karsintaa: Jere Heino Suomi–Vadzim Shvedau Valko-Venäjä 5–0.



Neljännesvälierät: Soslan Gagloev Slovakia–Jere Heino Suomi 10–0.



Pyöräily Olbia: Italian ympäriajon etappi 1/21 (Alghero–Olbia 206 km):



1) Lukas Pöstlberger Itävalta 5.13.34, 2) Caleb Ewan Australia sama aika, 3) Andre Greipel Saksa s.a., 4) Giacomo Nizzolo Italia s.a, 5) Sacha Modolo Italia s.a, 6) Kristian Sbaragli Italia s.a.



Yleisurheilu Doha, Qatar: Timanttiliigan kilpailu 1/14:



Miehet:



100 m (–1,2 m/s): 1) Akani Simbine Etelä-Afrikka 9,99, 2) Asafa Powell Jamaika 10,08, 3) Femi Ogunode Qatar 10,13, 4) Justin Gatlin USA 10,14, 5) Andre De Grasse Kanada 10,21.



400 m: 1) Steven Gardiner Bahama 44,60, 2) LaShawn Merritt USA 44,78, 3) Tony McQuay USA 44,92, 4) Karabo Sibanda Botswana 45,05.



800 m: 1) Mohamed Amine Belferar Algeria 1.45,44, 2) Mostafa Smaili Marokko 1.45,76, 3) Yassine Hethat Algeria 1.46,05.



1500 m: 1) Elijah Motonei Manangoi Kenia 3.31,90 (kk), 2) Silas Kiplagat Kenia 3.32,23, 3) Bethwell Birgen Kenia 3.32,27, 4) Vincent Kibet Kenia 3.32,66, 5) Timothy Cheruiyot Kenia 3.32,87, 6) Robert Biwott Kenia 3.34,30.



3000 m: 1) Ronald Kwemoi Kenia 7.28,73 (kk), 2) Paul Chelimo USA 7.31,57, 3) Yomif Kejelcha Etiopia 7.32,27, 4) Caleb Mwangangi Kenia 7.33,36, 5) Albert Rop Brunei 7.38,30, 6) Muktar Edris Etiopia 7.40,97.



400 m aj: 1) Abderrahaman Samba Qatar 48,44, 2) Kerron Clement USA 49,40, 3) LJ Van Zyl Etelä-Afrikka 49,49, 4) Nicholas Bett Kenia 49,70, 5) Comel Fredericks Etelä-Afrikka 49,96.



Korkeus: 1) Mutaz Essa Barshim Qatar 236 (kk), 2) Robbie Grabarz Britannia 231, 3) Donald Thomas Bahama 229, 4) Majed Aldin Ghazal Syyria 229.



3-loikka: 1) Christian Taylor USA 17,25, 2) Omar Craddock USA 17,08, 3) Alexis Copello Azerbaidzhan 16,81, 4) Bin Dong Kiina 16,76.



Keihäs: 1) Thomas Röhler Saksa 93,90 (kk), 2) Johannes Vetter Saksa 89,68, 3) Jakub Vadlejch Tshekki 87,91, 4) Tero Pitkämäki Suomi 84,26, 5) Ahmed Bader Maggour Qatar 83,18, 6) Hamish Peacock Australia 82,97, 7) Julius Yego Kenia 81,94, 8) Kim Amb Ruotsi 80,85.



Naiset:



200 m (–2,3 m/s): 1) Elaine Thompson Jamaika 22,19, 2) Dafne Schippers Hollanti 22,45, 3) Marie-Josee Ta Lou Norsunluurannikko 22,77, 4) Simone Facey Jamaika 23,00, 5) Veronica Campbell-Brown Jamaika 23,09.



800 m: 1) Caster Semenya Etelä-Afrikka 1.56,61 (kk), 2) Margaret Nyairera Wambui Kenia 1.57,03, 3) Eunice Jepkoech Sum Kenia 1.58,76, 4) Alemu Habitam Etiopia 1.58,92, 5) Genzebe Dibaba Etiopia 1.59,37.



100 m aj (–2,3 m/s): 1) Kendra Harrison USA 12,59, 2) Cindy Roleder Saksa 12,90, 3) Sharika Nelvis USA 12,91, 4) Christina Manning USA 13,05.



3000 m ej: 1) Hyvin Kiyeng Kenia 9.00,12 (kk), 2) Beatrice Chepkoech Kenia 9.01,57, 3) Ruth Jebet Brunei 9.01,99, 4) Cellipåhine Chepteek Chespol Kenia 9.05,70, 5) Emma Coburn USA 9.14,53, 6) Sofia Assefa Etiopia 9.15,66, 7) Gesa Felicitas Krause Saksa 9.15,70, 8) Aisha Praught Jamaika 9.19,29.



Seiväs: 1) Katerina Stefanidi Kreikka 480, 2) Sandi Morris USA 475, 3) Yarisley Silva Kuuba 465, 4) Holly Bradshaw Britannia 455, 5) Lisa Ryzih Saksa 455, 6) Katie Nageotte USA 445.



Kuula: 1) Michelle Carter USA 19,32, 2) Anita Marton Unkari 18,99, 3) Aliona Dubitskaja Valko-Venäjä 18,90.



Tv-urheilua Yle TV2



14.50 Suunnistuksen Huippuliiga: Sipoo



17.00 Korisliiga: Vilpas-Kataja, 3. finaali



23.30 Painin EM



Ruutu+ Urheilu 1



15.00 Superpesis: Vimpeli-Seinäjoki



03.30 NBA Playoffs: Utah-Golden State



Ruutu+ Urheilu 2



13.00 Vaahteraliiga: Trojans-Roosters



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Tornio



C More Max



13.15 Jääkiekon MM: Sveitsi-Slovenia



17.15 Jääkiekon MM: Slovakia-Italia



21.15 Jääkiekon MM: Norja-Ranska



C More Sport 1



13.15 Jääkiekon MM: Latvia-Tanska



17.15 Jääkiekon MM: Valko-Venäjä-Tšekki



21.15 Jääkiekon MM: Saksa-Ruotsi



C More Sport 2



13.35, 15.10 ja 16.10 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Espanja



20.00 PGA Tour: Wells Fargo Championship



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.45 Jalkapallon U17 EM: Espanja-Italia



21.45 Ratsastus: Grand Prix, Versailles



Eurosport 2



13.00 Jalkapallon U17 EM: Ranska-Färsaaret



14.45 Jalkapallon U17 EM: Kroatia-Turkki



16.30 Bundesliiga: Dortmund-Hoffenheim



19.30 Bundesliiga: Hertha Berlin-RB Leipzig



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: Man City-Crystal Palace



17.00 Valioliiga: Hull-Sunderland



19.30 Valioliiga: Swansea-Everton



21.45 Serie A: Juventus-Torino



Viasat Urheilu



14.00 La Liga: Sporting Gijón-Las Palmas



17.15 La Liga: Atlético-Eibar



19.30 La Liga: Barcelona-Villarreal



21.45 La Liga: Granada-Real Madrid



02.15 NHL Playoffs: Washington-Pittsburgh



Viasat Sport



09.25 V8 Supercars: Perth



12.30 TCR International Series: Spa



19.00 Serie A: Napoli-Cagliari



21.00 Ligue 1: Nancy-Monaco



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



22.05 NHL Playoffs: Ottawa-NY Rangers



Viasat Golf



14.30 European Tour: GolfSixes



