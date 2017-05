Tornion Toto76-vihjeet: Up Up and Away saa luoton Viikon varmana

Päivän lehti 6.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viikon varma Päätöskohteen Up Up and Away saa luoton lauantaisessa vihjerivissä. Jenkkiori kohtaa pohjoisemmassa selvästi helpomman vastuksen kuin viime aikoina. Toissa kerralla edelle jäi vain Finlandia-ajoon osallistuva Victory Bonsai. Sisäradalta starttaava Special Promise lienee vaarallisin haastaja. Ajajaliigaa johtavan Mika Forssin tehtävä onkin pidellä keulaan ampaisevalla suosikilla haastaja takanaan tukevasti paketissa.



Viikon tärppi Naisia ei ohjastajien huipulla liikaa ole viime vuosina näkynyt ainakaan kotimaassa. Ruotsissa asiat ainakin tämän suhteen ovat paremmin. Bodenissa ratatallia pitävä Hanna Olofsson on yksi alueensa kärkinimistä. Lauantaina hän tekee iskun itänaapuriin Tornioon. Tallin kalustosta luottoa annetaan avauskohteen Inbyprinsenille. Normaalia pidemmällä matkalla Olofssonin pitäisi pystyä taiteilemaan sen kanssa sisäradalta vapaille vesille, jolloin ruuna olisi vahvoilla.



Huomaa tämä Lauantainen Toto76-kierros ravataan Torniossa. Pelaajille on luvassa 66 000 euron Jackpot. Perinteinen ravikevään kohokohta, Finlandia-ajo, on puolestaan vuorossa sunnuntaina Vermossa. Kisan selvä ennakkosuosikki on lähdön viime vuonna näytöstyyliin voittanut ruotsalaisässä Propulsion. Valmentaja Daniel Reden uhkuu valmennettavansa olevan tänä vuonna vielä entistä paremmassa vedossa, joten kotimaan kärkikaarti on pulassa Elitloppettiin tähtäävän tähtioriin edessä.



Toto76-kierros 18 / Tornio



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 1



2. lähtö: 1, 2, 5, 9, 10



3. lähtö: 5, 9, 2, 7, 1



4. lähtö: 8, 1, 13, 9, 4



5. lähtö: 8, 6, 10



6. lähtö: 7, 9



7. lähtö: 4



1x5x5x5x3x2 = 750 riviä – 37,50 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 6.5. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 6-12.



HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli kuusi oikein.