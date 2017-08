Päivän lehti 6.8.2017

Lähimaksamiseen ei voi luottaa

Pankit mainostavat lähimaksamista pankkikortilla vaivattomana ja turvallisena maksutapana. Lähimaksun ei pitäisi olla mahdollista yli 25 euron ostoksissa.



Asioidessani eräässä Helsingin ulkoilusaaren ravintolassa ei turvallisuudesta ollut puhettakaan. Yli 40 euron lähimaksu onnistui ongelmitta. Lupaa lähimaksamiseen toki kysyttiin. Annoin luvan, vaikka arvelin, ettei lähimaksaminen olisi noin ison summan kohdalla mahdollista. Viikko tapahtuman jälkeen soitin pankkiini, josta kerrottiin, että tämä on mahdollista, mikäli yrittäjä ei ole päivittänyt maksupäätettään.



Turvallisen lähimaksamisen markkinointi on harhaanjohtavaa, jos turvallisuus on kiinni siitä, miten kaupat ja ravintolat ehtivät tai osaavat päivittää omia maksupäätteitään.



Timo Martelius



Helsinki