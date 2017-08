Päivän lehti 6.8.2017

Ihmisellä ja alkoholilla on pitkä yhteinen historia

Alkoholin hyödyistä ja haitoista on jo vuosikaudet keskusteltu vilkkaasti mediassa. Keskustelijoina on ollut eri alojen asiantuntijoita ja kadunmiehiä. Tahdon tuoda yhden unohdetun näkökulman mukaan keskusteluun, nimittäin evolutiivisen ulottuvuuden.



Alkoholi ei ole uusi keksintö ihmiskunnan historiassa. Sitä ei keksinyt Irwin Goodman 1970-luvulla, ei olutta panneet luostarimunkit 500-luvulla, ei edes Jeesus kaksituhatta vuotta sitten muuttaessaan veden viiniksi. Ihmisellä ja alkoholilla on paljon pitempi ja kiinteä, jopa elimellinen yhteinen historia. Ja se näkyy suoraan geeneissämme.



Jo kymmenen miljoonaa vuotta sitten esi-isiemme adh-4-geenissä tapahtui mutaatio, joka edesauttoi selviytymistä silloisessa elinympäristössä. Esi-isämme pystyivät tämän vuoksi käyttämään ravinnokseen alkoholia sisältäviä käyneitä hedelmiä tulematta sairaiksi.



Maahan pudonneen alkoholikäyneen hedelmän energia­sisältö on noin kaksinkertainen verrattuna tuoreeseen, yhä puussa roikkuvaan hedelmään. Ympäristössä, jossa energiasta on aina ollut enemmän tai vähemmän pulaa, tämän mutaa­tion syntyminen on siis ollut huomattava etu.



Tästä syystä meillä on yhä tietty himo alkoholia kohtaan, sillä parhaiten tuota alkoholi­resurssia hyödyntäneet saivat eniten jälkeläisiä.



Kädellisten lahkossa tämä mutaatio on niillä lajeilla, jotka ovat laskeutuneet puista maanpinnalle. Voitaneen jopa sanoa, että ilman kyseistä mutaatiota ei olisi kannattanut laskeutua puista.



Adh-4-geenimutaation ansiosta pystymme polttamaan alkoholia jopa neljäkymmentä­kertaisella teholla verrattuna niihin lajeihin, joilla tätä mutaatiota ei ole. Sen ansiosta emme humallu silmittömästi pie­nehköistä määristä alkoholia. Avainsana on ”pienehkö”.



Alkoholin käytöstä seuraavat haitat ihmiskunnalle johtuvat nykyisin aivan muista syistä kuin alkoholin absoluuttisesta sopimattomuudesta meille. Yksi suurimmista syistä on nykyisen kaltaisen elämäntyylin sopimattomuus, joka saa ihmiset tarttumaan pulloon.



Nykyinen länsimainen elämämme ei ole lajityypillisesti mielekästä eli sellaista, johon ihminen on evolutiivisen historiansa kuluessa sopeutunut. Seurauksena on alkoholismia, ylipainoa, masentuneisuutta, itsemurhia, perhesurmia sekä sydän- ja verisuonitauteja. Kaikki nämä ovat nykyaikaisen kulttuurimme sivutuotteita.



Sen sijaan, että aina mietimme vastausta pinnalliseen kysymykseen ”miten”, välillä kannattaisi kysyä ja etsiä vastauksia kysymykseen ”miksi”. Miksi tartumme nyt pulloon niin hanakasti? Miksi meille ei enää riitä sama määrä alkoholia, joka on riittänyt meille kymmenen miljoonaa vuotta ja johon olemme geneettisesti ja elimellisesti sopeutuneet?



Teemu Saikkonen



filosofian maisteri



Kerava