Päivän lehti 6.8.2017

Hakaniemen hallikauppiaat pilasivat torin

Hakaniemen kauppahallin remontti on vihdoin alkamassa. Väistötiloista käytiin pitkä vääntö. Tiloja tarjottiin Elannon talosta, yhdestä alueen kauneimmista rakennuksista. Se ei hallikauppiaille kelvannut, ja he saavatkin toivomansa uudisrakennuksen torille.



Nyt torilla kaivetaan katukivetystä sitä varten. Torikauppiaat on ahdistettu sokkeloiselle pienelle alueelle, ja tuttuja kauppiaita ja kahviloita saa hakemalla hakea.



Minnehän sunnuntain maalaismarkkinat mahtuvat? Rakennusvaihe on lyhytaikainen harmi, mutta uudisrakennus on niin kookas, että torin luonne avarana kauppa- ja tapaamispaikkana on mennyttä. Helsinkiläisenä veronmaksajana kysyn myös, mitä tämä lysti loppujen lopuksi maksaa. Pelkät perustustyöt näyttävät massiivisilta. Kauppiaat saivat toivomansa erityiskohtelun, ja sen pitää näkyä myös kustannuksiin osallistumisena.



Tarja Telakivi



Helsinki