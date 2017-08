Päivän lehti 6.8.2017

Rotututkijat veivät 1930-luvulla saamelaisten pääkalloja haudoista Inarissa – ja kun luita 60 vuotta myöhemmin

Väinö Lassila

Professori Lassilan

Kallonmittaajien harpit

Kallonmittaajat olivat

Kuopan vieressä

Uudelleenhautaus

Lähteitä: historioitsija Marjatta Hietala, HS-arkisto, aatehistorioitsija Jouko Isaksson, Kansallisbibliografia, saamelaisen kulttuurin tutkija Veli-Pekka Lehtola, kulttuuriantropologi Tapio Tamminen, saamelaismuseo Siida, Wikipedia