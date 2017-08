Päivän lehti 6.8.2017

Suomeen tarvitaan pikaisesti uusi mielenterveysohjelma

Helsingin Sanomat on viime aikoina nostanut esille mielenterveyspalveluiden huolestuttavan tilan. Useat merkit kertovat siitä, että ihmisten on yhä vaikeampi saada apua mielenterveyden ongelmiin peruspalveluissa.



Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tulee yhä enemmän soittoja. Heinäkuussa puhelimeen soitettiin noin 20 000 kertaa. Samalla eri puolilla maata on tänä vuonna havaittavissa voimakas kasvu psykiatrian lähetteiden määrässä. Molemmat havainnot kertovat peruspalveluiden kyvyttömyydestä kohdata ja hoitaa mielenterveysongelmia.



Palvelujen saatavuudessa ei ole näkyvissä muutosta parempaan suuntaan. Sote-uudistuksessa mielenterveyspalvelut ovat sivuroolissa, vaikka niiden osuus suomalaisten tautitaakasta on kasvussa. Lisäksi on tiedossa, että alkoholilain uudistus esitetyssä muodossaan tulee lisäämään mielenterveyshoidon tarvetta entisestään. Alkoholin saatavuuden helpottuminen lisää mielenterveysongelmia ja häiriökäyttäytymistä.



Väkivaltaisuus liitetään viestimissä usein virheellisesti mielenterveyden häiriöihin. Suomessa henkirikosten tekijöistä 90 prosentilla ei ole rikokseen vaikuttanutta mielenterveyden häiriötä.



Väkivaltaisuuden liittyminen mielenterveyden häi­riöön onkin hyvin poikkeuksellista. Vakavissakin mielenterveyden häiriöissä väkivalta liittyy samoihin tekijöihin kuin suomalaisten väkivaltaisuus yleensä: lapsuuden kaltoinkohteluun, syrjäytymiseen ja päihdekäyttöön.



Mielenterveyden ongelmien hoidon parantamiseksi tarvitsemme sekä hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamista että entistä asiakaslähtöisempiä palveluja. Etsivällä työllä, innovatiivisella palvelumuokkaamisella ja vertaistyöllä voidaan luoda vetovoimaisia palveluja myös tavallisista palveluista tippuneille.



Asioiden nykytila kertoo palveluiden pirstoutumisesta ja ­yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistyön puutteellisuudesta sekä mielenterveystyön kokonaisvastuun puuttumisesta.



Vuoteen 2015 ulottunut kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (Mieli-suunnitelma) vahvisti avomielenterveyspalveluja ja lisäsi psykoterapian saatavuutta. Mielenterveyspalvelujen kriisiytyminen kertoo valtiovallan strategisen ohjauksen puutteesta. Tarvitsemme pikaisesti maahan uuden laajan mielenterveysohjelman.



Kristian Wahlbeck



kehitysjohtaja



Suomen Mielenterveysseura