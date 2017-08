Päivän lehti 6.8.2017

Lehdet pohtivat presidenttipeliä

Kaleva pohtii, että Laura Huhtasaari on perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon valinta puolueen presidenttiehdokkaaksi.



”Käytännössä Huhtasaari oli puolueen puheenjohtajan, europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon valinta. Puoluevaltuuston tehtäväksi jää siunata esitys. Jäsen­kyselyssä kumpikin oli saanut kannatusta, mutta Halla-aho aikoo keskittyä puoluetyöhön ja sotkujen siivoamiseen. Tavoitteena on kuulemma ykkössija seuraavissa eduskuntavaaleissa, joten hän ei aio käyttää aikaansa presidentinvaaleihin.”



”Kuohunnan jälkeen on luonnollista, että perussuomalaiset haluavat oman ehdokkaan. Tarkoitus on vakuuttaa epävarmoja kannattajia ja muita tilanteen normalisoitumisesta. Ex-puheenjohtaja Timo Soinille piikitellään, että nyt kasvoiksi kelpaavat muutkin kuin pelkästään puheenjohtaja.”



Etelä-Suomen Sanomat arvioi, että tasavallan presidentti Sauli Niinistön haastajien välisestä kisasta tulee tiukka.



”Ensi vuoden tammi–helmikuussa käytävien presidentinvaalien on etu­käteen ounasteltu olevan istuvan presidentin Sauli Niinistön näytös. Niinistön suosio on vakaa, ja ehdokkaitaan hakevista puolueista perussuomalaisista ja demareista on väläytelty Niinistön taakse asettumista tai oman ehdokkaan valitsematta jättämistä.”



”Vaali ei kuitenkaan todennäköisesti ratkea ensimmäisellä kierroksella. Kamppailu siitä, kuka nousee istuvan presidentin vakavimmaksi haastajaksi, on tiukkaa, mikä lisännee haastajien suosiota. Gallupien perusteella etenkin keskusta ja perussuomalaiset mutta myös demarit tarvitsevat kaiken mahdollisen nosteen, mitä vaalitaistosta on saatavissa.”



Ilkan mukaan esitetty presidenttiehdokkuus antaa Laura Huhtasaaren uralle nostetta.



”Eiliseen saakka perussuomalaisten intoa nostatti Uusi vaihtoehto -ryhmää suurempi kannatus gallupeissa. Tästä eteenpäin virtaa lisää oma presidentti­ehdokas ja pyrky pääministeripuolueeksi vuoden 2019 vaaleissa.”



”Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan paikallisyhdistysten kyselyssä hänen ja Laura Huhtasaaren presidenttiehdokkuus sai eniten kannatusta. Kärkiduon tehtäväjaon mukaan Huhtasaari lähtee presidenttikisaan ja Halla-aho keskittyy puolueen kasvattamiseen.”



”Tehtäväjako antaa Huhtasaarelle hänen kaipaamaansa huomiota ja nostetta. Presidenttiehdokkuus on merkittävä ansio ensimmäisen kauden kansanedustajalle.”



”Halla-aho sanoo tiedostavansa itseensä kohdistuvat negatiiviset mielipiteet. Totta on, että Huhtasaari on häntä puhtoisempi rikosrekisterinkin mukaan. Huhtasaari saa aloittaa puhtaalta pöydältä.”