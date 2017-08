Päivän lehti 6.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Beach volley Larnaka, Kypros:



CEV:n Satellite-turnaus:



Naisten 1. kierrosta:



Ida Sinisalo/Niina Ahtiainen Suomi (1)–Manolina Konstantinou/Mariota Angelopoulou Kypros (16) 2–0 (21–13, 21–13), Erika Nyström/Anniina Parkkinen (13)–Katerina Yiasoumi/Anastasia Yiasoumi Kypros (4) 2–0 (21–10, 21–10).



2. kierrosta:



Julia Abalakina/Ksenia Dabizha Venäjä (8)–Sinisalo/Ahtiainen (1) 2–0 (21–16, 21–12), Nyström/Parkkinen (13)–Sandra Ittlinger/Lisa Arnholdt Saksa (12) 2–1 (21–11, 14–21, 18–16).



Nyström/Parkkinen sunnuntain kolmannelle kierrokselle.



Häviäjien sijoitusottelu: Sinisalo/Ahtiainen (1)–Victoria Faye Kjölberg/Ane Guro Tveit Hjortland Norja (3) 2–0 (21–15, 21–16)



Sinisalo/Ahtiainen jatkavat sijoitusottelussa sunnuntaina.



Jalkapallo Miesten jalkapalloliiga:



Ilves–JJK 2–1 (2–1)



15. Gael Junior Etock 0–1, 23. Iiro Järvinen 1–1, 41. Tatu Miettunen 2–1.



KuPS–RoPS 3–0 (0–0)



49. Ville Saxman 1–0, 62. Urho Nissilä 2–0, 81. Ilmari Niskanen 3–0.



Seuraavat ottelut: 6.8. VPS–PS Kemi, HJK–FC Lahti, IFK Mariehamn–SJK, 9.8. PS Kemi–Ilves, HIFK–VPS, 10.8. KuPS–JJK, FC Lahti–Inter, RoPS–IFK Mariehamn, SJK–HJK.



Miesten Ykkönen:



KPV–Haka 2–2 (1–1)



Honka–OPS 3–1 (2–0)



AC Oulu–Jaro 0–4 (0–0)



Koripallo Pietari, Venäjä:



Miesten maaottelu:



Suomi–Israel 92–97 (45–53)



Suomi: Lauri Markkanen 18/6, Gerald Lee Jr. 16/3/4 syöttöä, Shawn Huff 10/3, Tuukka Kotti 9/6, Carl Lindbom 8/4, Jamar Wilson 8/2, Mikko Koivisto 8/1, Sasu Salin 7/2, Erik Murphy 6/3, Alex Murphy 2/0, Antto Nikkarinen 0/2, Matti Nuutinen 0/1, Teemu Rannikko 0/0/6 syöttöä.



Hyvinkää:



Koripallon naisten maaottelu:



Suomi–Puolan universiadijoukkue 54–68 (17–31)



Suomi: Taru Tuukkanen 16 pistettä, Anni Jämsä 11, Sofia Rajala 8.



Joukkueet kohtaavat uudestaan sunnuntaina.



Moottoripyöräily Brno, Tshekki:



Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 10/18 kisaviikonloppu, Tshekin gp:



Aika-ajot:



MotoGP: 1) Marc Marquez Espanja, Honda 1.54,981, 2) Valentino Rossi Italia, Yamaha jäljessä 0,092 sekuntia, 3) Dani Pedrosa Espanja, Honda –0,138.



Moto2: 1) Mattia Pasini Italia, Kalex 2.02,611, 2) Miguel Oliveira Portugali, KTM –0,032, 3) Franco Morbidelli Italia, Kalex –0,050.



Moto3: 1) Gabriel Rodrigo Argentiina, KTM 2.08,571, 2) Romano Fenati Italia, Honda –0,150, 3) Juanfran Guevara Espanja, KTM –0,303,...31) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –2,879.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Ylempi jatkosarja:



Vimpeli–Kitee 2–0 (4–1, 10–0)



Kouvola–Koskenkorva 2–0 (4–3, 7–2)



Sotkamo–Seinäjoki 1–2 (12–1, 5–6, 3–7)



Naisten Superpesis, yläjatkosarja:



Oulu–Jyväskylä 2–1 (1–2, 4–1, 1–1, 3–1)



Raviurheilu Helsinki 05.08 Toto76



6. lähtö, Toto76-1, sh 2100 m LähiTapiolan Pikkuprinssi: 1) Vixus/Janne Soronen 27,7a (2,88), 2) Turelius 27,7a (3,08).3) Tähtisekki 27,9a (9,41).4) Tarunlento 28,0a (4,89).poissa: 8. Toto (4-1-9): 2,88 1,41-1,38-1,59 3,83.



7. lähtö, Toto76-2, sh 2100 m Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinta: 1) Kapor/Timo Tuominen 26,2 (45,46), 2) Pauhis 25,8 (6,6).3) Leijan Loimu 26,7 (8,27).4) Hymynkare 25,9 x (5,25).poissa: 7. Toto (4-16-3): 45,46 9,39-2,63-2,51 162,75.



8. lähtö, Toto76-3 TROIKKA-2, lv 2100 m Ramboll: 1) Robin Roof*/Ari Moilanen 12,6a (3,97), 2) Shadoom 12,7a (9,65).3) Black Dunnock 13,3a (35,49).4) Juiceman 13,7a x (3,07). Toto (2-5-9): 3,97 1,72-2,79-4,39 15,37. Troikka: 369,91.



9. lähtö, Toto76-4, sh 2100 m Mirasys Tähtidivisioona: 1) Tulinko/Jussi Miettinen 22,9a (3,24), 2) Vapperi 22,9a (3,87).3) Ilon Ari 23,1a (35,66).4) Koskelan Akseli 23,3a (16,11).poissa: 12. Toto (4-9-1): 3,24 1,87-1,91-5,74 6,46.



10. lähtö, Toto76-5 TROIKKA-3, lv 2100 m Suomen Mestaruus, Teknos: 1) Edward Ale/Olli Koivunen 12,2a (17,63), 2) Special Promise 12,3a (12,74).3) Top Of The World 12,5a (62,94).4) Still Loving You 12,5a (15,27). Toto (8-10-11): 17,63 5,31-2,92-11,36 76,00. Troikka: 3144,43.



11. lähtö, Toto76-6 DUO-3, sh 2100 m Kuningatarkilpailu, Veikkaus: 1) Akaasia/Markku Hietanen 24,1a (1,72), 2) Saaga S 24,2a x (3,82).3) Vieskerin Virva 24,3a (25,6).4) Virin Camilla 24,5a (35,69). Toto (2-3-9): 1,72 1,19-1,29-2,50 2,01.



12. lähtö, Toto76-7 DUO-4, sh 2100 m Kuninkuuskilpailu, Laakkonen: 1) Costello/Risto Tupamäki 21,3a (4,0), 2) Välähdys 21,5a (2,31).3) Köppinen 21,6a (9,22).4) Jokivarren Kunkku 21,7a (4,09).poissa: 2. Toto (3-5-7): 4,00 1,48-1,42-1,95 3,38. Päivän Duo: 2-3, kerroin: 5,52.



Toto4 pelivaihto 94300,60 e, voitto-osuus 212,00 e



Toto76 pelivaihto 651225,15 e, voitto-osuus 10967,00 e



Pelivaihto 2191927,32 e, yleisöä 23400



Rullahiihto Imatra:



Rullahiihdon SM-kilpailujen sprintin finaalit:



Miehet: 1) Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 3.50,10, 2) Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat -46 sama aika, 3) Joni Mäki Pyhäjärven Pohti 3.52,00.



Naiset: 1) Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team 3.45,40, 2) Susanna Saapunki Vuokatti Ski Team 3.49,50, 3) Andrea Julin IF Minken 3.52,90.



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kisat, 2. päivä:



Miehet:



Kuula, karsinta (20,75 tai 12 parasta): 1) Tomas Walsh Uusi-Seelanti 22,14, 2) David Storl Saksa 21,41, 3) Michal Haratyk Puola 21,27, 4) Darrell Hill USA 21,11, 5) Jacko Gill Uusi-Seelanti 20,96, 6) Ryan Crouser USA 20,90, 7) Stipe Zunic Kroatia 20,86, 8) Ryan Whiting USA 20,84, 9) Tomas Stanek Tshekki 20,76, 10) Joe Kovacs USA 20,67, 11) Andrei Gag Romania 20,61, 12) Konrad Bukowiecki Puola 20,55.



Kiekko, loppukilpailu: 1) Andrius Gudzius Liettua 69,21, 2) Daniel Ståhl Ruotsi 69,19, 3) Mason Finley USA 68,03, 4) Fedrick Dacres Jamaika 65,83, 5) Piotr Malachowski 65,24, 6) Robert Harting Saksa 65,10, 7) Robert Urbanek Puola 64,15, 8) Traves Smikle Jamaika 64,04, 9) Lukas Weisshaidinger Itävalta 63,76, 10) Apostolos Parellis Kypros 63,17, 11) Simon Pettersson Ruotsi 60,39, 12) Gerd Kanter Viro 60,00.



Naiset:



Kolmiloikka, karsinta (14,20 tai 12 parasta): 1) Olga Rypakova Kazakstan 14,57, 2) Yulimar Rojas Venezuela 14,52, 3) Susana Costa Portugal 14,35, 4) Patricia Mamona Portugal 14,29, 5) Kristin Gierisch Saksa 14,25, 6) Shanieka Ricketts Jamaika 14,21, 7) Caterine Ibarguen Kolumbia 14,21, 8) Hanna Knyazyeva-Minenko Israel 14,17, 9) Kimberly Williams Jamaika 14,14, 10) Anna Jagaciak Puola 14,09, 11) Neele Eckhardt Saksa 14,07, 12) Ana Peleteiro Espanja 14,07...16) Kristiina Mäkelä Suomi 13,92.



Moukari, karsinta (71,50 tai 12 parasta): 1) Malwina Kopron Puola 74,97, 2) Anita Wlodarczyk Puola 74,61, 3) Sophie Hitchon Britannia 73,05, 4) Hanna Malyshik Valko-Venäjä 72,79, 5) DeAnna Price USA 72,78, 6) Alexandra Tavernier Ranska 72,69, 7) Wang Zheng Kiina 71,89, 8) Hanna Skydan Azerbaidzhan 71,78, 9) Joanna Fiodorow Puola 71,72, 10) Zhang Wenxiu Kiina 71,39, 11) Katerina Safrankova Tshekki 70,67, 12) Kathrin Klaas Saksa 70,33.



1 500 m, välierät (jokaisen erän viisi nopeinta loppukilpailuun ja kaksi aikojen perusteella):



Erä 1: 1) Faith Chepngetich Kipyegon Kenia 4.03,54, 2) Laura Muir Britannia 4.03,64, 3) Caster Semenya Etelä-Afrikka 4.03,80, 4) Angelika Cichocka Puola 4.03,96, 5) Hanna Klein Saksa 4.04,45, 6) Genzebe Dibaba Etiopia 4.05,33, 7) Rababe Arafi Marokko 4.05,75.



Erä 2: 1) Sifan Hassan Hollanti 4.03,77, 2) Meraf Bahta Ruotsi 4.04,04, 3) Jennifer Simpson USA 4.05,40, 4) Laura Weightman Britannia 4.05,63, 5) Malika Akkaoui Marokko 4.05,73.



Rahapelejä Keno 31/17



Lauantai 5. 8.



Päiväarvonta: 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 26, 33, 40, 41, 44, 45, 46, 53, 55, 58, 59, 63, 68. Kunkkunumero: 6



Ilta-arvonta: 2, 9, 11, 16, 27, 28, 30, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 53, 58, 62, 69, 70. Kunkkunumero: 51



Lauantai-Jokeri 31/17



Jokerinumero: 1 0 2 4 0 5 8



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Lotto 31/17



Oikeat numerot: 8, 11, 22, 25, 30, 31, 36



Lisänumero: 9



Tuplausnumero: 5



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 200 000,00 e, 6+1 oikein 67 749,80 e, 6 oikein 2 845,00 e, 5 oikein 57,20 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



TV-urheilua Yle TV2



11.40, 20.35 ja 22.35 Yleisurheilun MM



18.50 Jalkapallon naisten EM-finaali: 2. puoliaika



Yle Teema/Fem



18.00 Jalkapallon naisten EM-finaali: 1. puoliaika



Nelonen



14.50 Veikkausliiga: Futiskierros



Ruutu+ Urheilu 1



21.00 MM-rallicross: Kanada



MTV3



15.30 Kuninkuusravit, Vermo



C More Max



12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Brno



02.00 PGA Tour: Barracuda Championship



C More Sport 1



12.45 Kuninkuusravit, Vermo



22.00 Tennis: ATP 500, Washington



Eurosport 1



12.00 ja 20.35 Yleisurheilun MM



18.00 Jalkapallon naisten EM-finaali



01.00 MLS: New York City-NY Red Bulls



Eurosport 2



16.00 Maantiepyöräilyn EM



18.00 Motocross: FIM MXGP, Belgia



23.00 Pyöräily: Tour of Utah



Viasat Jalkapallo HD



16.00 Community Shield: Arsenal-Chelsea, 22.00 Ligue 1: Marseille-Dijon



Viasat Urheilu



18.30 Championship: Bolton-Leeds



21.30 Nascar Sprint Cup: Watkins Glen



Viasat Golf



14.30 Women’s British Open



21.30 WGC: Bridgestone Invitational



Motorsport TV



14.00 ja 17.00 Motocross: FIM MX2/MXGP, Belgia



16.30 MotoGP Rookies Cup: Brno