Päivän lehti 6.9.2017

Tavalliset perheet pesevät likapyykkiään kameroiden edessä

Tosi-tv:ssä kotien ovet käyvät kuin saluunan ovet: perheiden yksityisyyttä on ruodittu kaikenlaisista näkökulmista ruokailutottumuksista rahankäyttöön.



Jenkkireality Suljettujen ovien takana (Behind Closed Doors: The American Family, USA 2016–) seuraa kärpäsenä katossa kolmen tavallisen amerikkalaisperheen elämää. Ohjelma on näyttävinään, millaisia vaikeuksia perheet arjessaan kohtaavat ja kuinka niistä voi mahdollisesti selvitä. Todellisuudessa kyse on kuitenkin tirkistelystä vertais­tuen varjolla. Kameroita on asennettu ympäri kämppää, mutta jostain syystä kuvamate­riaalia on huomattavan paljon makuuhuoneesta.



Meno amerikkalaiskotien seinien sisällä muistuttaakin enemmän draamasarjaa kuin keskiverto perhe-elämää: arkipyykin sijaan perheiden aikuiset keskittyvät pesemään lähinnä omaa likapyykkiään.



Suljettujen ovien takana TLC:ssä klo 20.30