Päivän lehti 6.9.2017

Keskiviikon elokuvia

Nelonen klo 21.00

Teema & Fem klo 21.00

Hero klo 21.00

TV5 klo 21.00

Ava klo 21.00

Teema & Fem klo 23.25

(USA 2003) Tavis muuttuu Jumalaksi. Tom Shadyacin komedialla on hetkensä, vaikka Jim Carreyn maneerit ärsyttävätkin. (K7)(Ranska 2014) Bertrand Bonellon ohjaama elämäkerta Yves Saint Laurentista (Gaspard Ulliel) on yhtä tyylikäs kuin muotisuunnittelija itse. Se piirtää erityisesti puvustuksen ja lavastuksen keinoin tarkkaa ajankuvaa. Aikatasolta toiselle kimpoileminen tosin häiritsee. (K16)(Britannia/Irlanti 2012) Irlantilaissaaren asukkaat pelastautuvat verenimijä-hirviöiltä riipaisemalla kaatokännit, koska otukset ovat allergisia alkoholille. Jon Wrightin kauhukomedia on omaleimainen. (K16)(USA 2010) Juuri eläköityvä poliisi jahtaa kostoreissulla (Dwayne Johnson) kaahaavaa murhaajaa. Toimintaelokuvan pääosissa ovat vuoden 1971 Chevrolet Chevelle SS ja The Rockin lihakset. (K16)(USA 2001) Hollywoodin unelmaparin (Catherine Zeta-Jones ja John Cusack) liitto päättyy. Joe Rothin satiiri irvailee unelmateollisuudelle lempeästi. (K7)(Suomi 2013) Miehen (ohjaaja Jari Hietanen) itsemurhayritys hylätyllä kaatopaikalla saa yllättävän käänteen. Lyhytkomedia maskuliinisuuden kriisistä hykerryttää.