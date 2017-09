Päivän lehti 6.9.2017

Miltä näyttää rakkauden sääennusteesi?

Minua suututtaa. Suututtaa, kun mummit ja papat puhuvat toisilleen vain kaksi sanaa päivän aikana. Suututtaa, kun puhelinta räplätään treffeillä. Kun käännetään kylkeä puolisolle, joka haluaisi rakastella.



Turhaudun kun kuulen ihmisten katuvan sitä, mitä he olivat sanoneet viimeisinä sanoinaan rakkaalleen, joka on menehtynyt yllättäen. Miksi on niin vaikeaa rakastaa juuri nyt, tällä ­sekunnilla? Miksi pitää mykkäkoulua? Miksi paiskata luuri korvaan?



Nyt kaikki isoäidit, isoisät, tyttöystävät, poikaystävät, tyttäret, pojat, äidit ja isät: pitäkää rakkaastanne kiinni juuri nyt, koska kukaan ei tiedä, mitä ­elämässä tapahtuu huomenna. ­Lopettakaa mykkäkoulut, haukkuminen ja välttely. Älkääkä ­pelätkö pitää kädestä kiinni ostarilla ja halailla metrossa. Rakastakaa nyt tai katukaa myöhemmin. Muutetaan rakkauden sääennuste paremmaksi.



Minea Özgentürk



lukio-opiskelija, Helsinki